Fritz!Box 7590 è uno dei modem/router più completi al mondo, in vendita ormai da qualche anno, oggi disponibile ad un prezzo di listino di circa 235 euro, in grado di garantire all’utente una infinità di funzioni, impreziosite da un sistema operativo, Fritz!OS, ricco di personalizzazioni.

Esteticamente il prodotto ricalca il design caratteristico di AVM, come il FRITZ!Repeater 2400 recensito qualche giorno fa; è interamente realizzato in plastica, lucida di colorazione bianca nella parte superiore (si sporca facilmente e trattiene le impronte), con inserto rosso e parte posteriore opaca. I materiali utilizzati non sembrano essere troppo robusti, però fa tranquillamente il proprio dovere senza temere di romperlo facilmente.

Le dimensioni sono in linea con i dispositivi di questo tipo, raggiungono 250 x 48 x 185 millimetri, con nella parte superiore i soliti LED di stato ed alcuni pulsanti per raggiungere rapidamente determinate funzionalità. Il Fritz!Box 7590 non integra una batteria, dovrà essere sempre collegato ad una presa a muro, tramite l’alimentatore in dotazione ed il connettore posteriore.

Funzioni modem/router e rete WiFi

Il dispositivo presenta una porta DSL per una velocità fino a 300Mbit/s, ma in grado di funzionare solamente con una rete ADSL, non la fibra ottica. Se possedete un abbonamento ADSL potrete collegarlo direttamente alla presa telefonica (fungendo da modem), in caso contrario dovrà essere collegato a cascata al modem dell’operatore telefonico (fungendo da router), tramite l’apposita presa WAN sempre nella parte posteriore.

Una volta ricevuto il segnale, il Fritz!Box 7590 creerà una rete WiFi 802.11 ac + n, dual band (quindi a 2.4 e 5GHz), con una banda totale di circa 2’500Mbit/s. Questa sarà suddivisa in 800Mbit/s per i 2.4GHz, mentre 1’733Mbit/s saranno riservati ai 5GHz, la scelta tra una frequenza o l’altra sarà completamente automatica, a discrezione del prodotto che si collegherà alla rete. La gestione sarà assolutamente perfetta ed aggiornata, grazie al 4X4 con MiMO multi-utente, soluzione ideale per permettere più connessioni in contemporanea (l’invio dei pacchetti sarà in parallelo, e non sequenziale come per i modem classici), senza perdita di banda o di segnale.

La connettività è inoltre garantita da 4 ethernet gigabit nella parte posteriore (contraddistinte dal colore giallo), e da due USB 3.0. Quest’ultime sono ottime per collegare dischi di memoria esterni, in quanto ha anche funzione di NAS o di Media Server (dato che la ROM è di soli 360Mb circa), oppure per stampanti o fax.

Come tutti i dispositivi dell’azienda, anche il Fritz!Box 7590 è compatibile con la rete WiFi Mesh, ed integra al proprio interno il sistema operativo Fritz!OS. Il segnale viene diffuso ottimamente all’interno dell’abitazione, riuscendo a raggiungere anche gli ambienti più lontani dal punto di posizionamento del modem; grazie a tutte le funzioni e le specifiche appena elencate, la gestione dell’invio dei pacchetti si è rivelata essere perfetta, tutti i dispositivi collegati hanno potuto godere di una connessione stabile e precisa.

Telefonia

Le funzioni del Fritz!Box 7590 non si limitano al solo modem, posteriormente sono posizionate 3 porte FON per il posizionamento di telefoni fissi, con l’aggiunta di una accessoria sul lato destro del dispositivo stesso. Le suddette potranno anche essere sfruttate per collegare segreterie o fax.

Il dispositivo è anche base DECT, in questo modo sarà possibile collegare fino a 6 telefoni cordless senza dover acquistare componenti di terze prati, o nel caso in cui non si abbia una segreteria esterna, si potranno sfruttare le 5 segreterie integrate con voice to mail (senza dimenticarsi della funzione fax con inoltro delle mail).

1 di 3

Un prodotto ampiamente versatile e funzionale al 100%, con tantissime possibilità di utilizzo differenti, grazie proprio alla presenza pre-installata di numerose utility in grado di non richiedere l’acquisto di componenti di terze parti o aggiuntive (come appunto la segreteria telefonica). I contatti, sia locali che online, potranno essere gestiti direttamente dal Fritz!Box 7590, come anche la deviazione delle chiamate.

Applicazione ufficiale e sistema operativo

1 di 4

Il vero valore aggiunto di tutti i Fritz!Box è chiaramente il sistema operativo, il Fritz!OS, perfettamente gestibile tramite l’indirizzo IP del modem o l’applicazione ufficiale (disponibile gratuitamente per Android e iOS), permette di modificare tantissime impostazioni e parametri, garantendo un livello di personalizzazione definitiva quasi unico al mondo.

L’utente potrà creare una rete WiFi guest, scegliere il canale più adatto per la trasmissione WiFi, analizzare il consumo energetico, aprire/chiudere le porte virtuali, gestire i dispositivi connessi, limitare le velocità di connessione, effettuare speedtest, scoprire quanti dati sono stati trasmessi e davvero tantissimo altro ancora.

1 di 25

Chiaramente tutte le modifiche alle impostazioni non sono obbligatorie per il corretto funzionamento del sistema, in quanto è perfettamente fruibile anche in versione plug&play, ma l’avere la possibilità di apportare le varie personalizzazioni, è quel qualcosa in più che spinge anche un geek o un utente più esperto ad avvicinarsi a prodotti di questo tipo.

Fritz!Box 7590: conclusioni

In conclusione il Fritz!Box 7590 è una piccola meraviglia, un prodotto da consigliare ad occhi chiusi a tutti gli utenti alla ricerca di un modem aggiornato, moderno e con tantissime possibilità di personalizzazione. E’ quasi perfetto, l’unica limitazione importante riguarda la possibilità di utilizzo come modem solamente con una rete ADSL, il doverlo utilizzare come router con una comune rete fibra potrebbe essere limitante per molti di noi.

Per ogni altra informazione, e per conoscerlo da vicino, vi rimandiamo direttamente alla videorecensione che potete trovare inserita qui sotto.