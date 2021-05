Amazon continua a darci dentro con le promozioni. Anche oggi vogliamo elencarvi quelli che sono i migliori prodotti tecnologici in sconto sul noto e-commerce. Come al solito, il risparmio è elevato.

Amazon: prodotti hi-tech in sconto speciale

WD hard disk esterno portatile , dimensioni compatte, capacità di archiviazione di 2 TB, trasferimento dati veloce, USB 3.0, software di backup WD in prova gratuita. In super sconto a soli 58,30 euro , invece di 118,85 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S-Pen, tablet con display da 10.4 pollici, memoria interna da 64 GB espandibile, memoria RAM da 4 GB, funzione di ricarica rapida, connettività solo Wi-Fi, sistema operativo Android 10. Colorazione Oxford Gray in promozione a soli 274,00 euro, invece di 399,90 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple iPhone 12 Pro Max, smartphone con display OLED da 6.7 pollici, performante chip A14 Bionic, memoria interna da 256 GB, sistema operativo iOS 14, tripla fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, scanner LiDAR. Colorazione blu pacifico in promozione a 1299,00 euro, invece di 1409,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

iRobot Roomba i3152, robot aspirapolvere, due spazzole in gomma adatte a diverse superfici, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint. Colorazione grigio/blu in promozione a soli 399,99 euro, invece di 449,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com