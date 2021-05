Il Dow Jones, l’S&P500 e il Nasdaq sono stati estremamente volatili nelle ultime tre settimane, reagendo alle notizie sulla tassa sulle plusvalenze proposta dal presidente Biden, sul Segretario al Tesoro, sui commenti di Yellen sull’inflazione, e sui tweet di Elon Musk sul Bitcoin.

La pandemia di coronavirus ha capovolto il mondo e ha avuto un forte impatto sugli utili del mercato azionario.

Aggiornamento Sul Coronavirus

L’implementazione di una campagna di vaccinazione di successo ha portato a una riduzione dei casi di Covid giornalieri negli Stati Uniti. Al 20 maggio, ci sono stati 33.833.181 casi e 602.616 decessi, secondo il sito worldometers. Secondo il CDC, circa il 38,1% della popolazione americana è stata completamente vaccinata e il 48,2% ha ricevuto almeno una dose.

Cos’è Un Crollo Del Mercato Azionario?

Un crollo del mercato azionario si verifica quando i prezzi delle azioni scendono improvvisamente e inaspettatamente. Una grave recessione economica, un evento catastrofico o lo scoppio di una bolla speculativa a lungo termine possono innescare un crollo del mercato azionario. È più grave di una correzione del mercato, che si verifica quando un indice scende del 10% dal suo massimo di 52 settimane.

L’indice Nasdaq Composite che scende al di sotto della media del mercato azionario a 50 giorni è il segno più significativo di problemi di bolle. Ciò suggerisce che gli investitori hanno perso la fiducia nella Big Tech e che un crollo del mercato azionario è imminente.

Il Nasdaq è salito dell’1,7% ieri, aiutando il mercato a recuperare le perdite dei tre giorni precedenti. Ora si sta muovendo verso la linea dei 50 giorni, che è un livello tecnico chiave come discusso sopra.

Situazione Attuale Dei Mercati Azionari Statunitensi

L’utile per azione (EPS) per il 90% delle società S&P 500 è aumentato del 46% anno su anno (YOY), invece del 20% previsto. Il 68% ha superato il consenso di una deviazione standard. I finanziari e i beni di consumo discrezionali hanno registrato entrambi una crescita dell’EPS rispettivamente del 135% e del 187%. Nonostante la buona performance, i mercati più ampi sono in ribasso rispetto a un mese fa. Questo perché i mercati avevano già previsto la crescita degli utili e il timore di un aumento dell’inflazione.

Il 2021

Gli analisti hanno aumentato le loro previsioni di EPS per il 2021 da $ 181 a $ 193 e per il 2022 da $ 197 a $ 202. I maggiori risparmi dei consumatori, la ripresa economica globale, una solida leva operativa e la crescita del PIL stanno guidando la revisione. Gli esperti prevedono che il PIL crescerà del 7% nel 2021 e del 5% nel 2022, mentre l’EPS crescerà del 35% nel 2021 e del 5% negli anni successivi, poiché il PIL tornerà a livelli normali.

Nel complesso, la stagione degli utili del secondo trimestre ha mostrato forza. C’è una forte possibilità che nel terzo trimestre potremmo vedere un po ‘più di forza, ma è probabile che lo slancio della crescita economica rallenti in modo significativo rispetto ai trimestri precedenti. Ciò potrebbe creare il panico in termini di valutazione e la bolla del mercato azionario potrebbe scoppiare.

Detto questo, se il mercato del lavoro continuerà a mostrare più forza, potremmo assistere a una maggiore spesa per consumi e ciò potrebbe aumentare le prospettive per i restanti trimestri. In queste circostanze, potremmo vedere il mercato azionario statunitense continuare a salire e gli operatori potrebbero non vedere mai un crollo del mercato azionario ma solo ritracciamenti minori nel Dow Jones, nell’S & P 500 e nel Nasdaq.

Conclusione

Sebbene si ritenga che lo slancio della crescita, testimoniato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, svanirà, si prevede ancora che i mercati azionari cresceranno, offrendo agli investitori opportunità di guadagnare i profitti desiderati.

pubblicheranno dati finanziari straordinari nei prossimi trimestri. La revisione di $ 12 in EPS è guidata principalmente da una crescita di $ 7 nei finanziari e da una crescita di $ 3 in Big Tech. L’emissione di $ 10 miliardi di riserve ha avvantaggiato le istituzioni finanziarie.

Allo stesso modo, la pandemia di coronavirus ha aiutato le aziende di Big Tech ad aumentare le vendite del 19% e registrare margini del 24,2% nell’ultimo trimestre, spingendo i margini di profitto dell’S & P 500 a un livello record dell’11,6%.