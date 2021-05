Instagram, ecco come nascondere i like dei propri post

Con un aggiornamento negli ultimi mesi, Instagram ha concesso la possibilità di tornare a vedere il numero dei like su un determinato post, sia di un profilo privato sia di uno pubblico. Non a tutti ha soddisfatto questa feature, e pertanto da oggi tutti gli utenti del social di Mark Zuckenberg possono omettere la visualizzazione di “Mi piace” e visualizzazioni sui propri post di immagini e video. L’azienda ha considerato di rimuovere completamente i conteggi di like pubblici dall’app durante il test di queste nuove funzionalità. Tuttavia, afferma di aver scelto di rendere i Mi piace opzionali per gli utenti che preferiscono “concentrarsi sulle foto e sui video condivisi, invece di quanti post di Mi piace ricevere”, lasciando la funzionalità in vigore.

La novità in arrivo su Instagram

Sebbene al momento non sia possibile nascondere i Mi piace e le visualizzazioni per tutti i tuoi post per impostazione predefinita, puoi facilmente disattivare (o riattivare) il contatore dei Mi piace per qualsiasi post nuovo o esistente. Ciò impedisce ad altri utenti di vedere quanti likes riceve un post, ma riceverai comunque notifiche ogni volta che il post sarà apprezzato. Vediamo nel dettaglio i passaggi da seguire: