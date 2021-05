La vita umana potrebbe avere una durata non superiore ai 150 anni

Gli esseri umani potrebbero essere in grado di vivere tra 120 e 150 anni, ma non oltre questo “limite assoluto”, secondo un nuovo studio. I ricercatori hanno utilizzato modelli matematici per prevedere che, dopo 120-150 anni di età, il corpo umano perderebbe totalmente la sua capacità di riprendersi da stress come malattie e lesioni, con conseguente morte certa. Se le terapie dovessero essere sviluppate per estendere la resilienza del corpo, sostengono gli esperti, queste potrebbero consentire agli esseri umani di vivere una vita più lunga e più sana.

La durata massima della vita umana

I ricercatori hanno analizzato grandi set di dati provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Russia, che insieme includono dati anonimi per oltre 500.000 persone. Hanno utilizzato i dati di un semplice esame del sangue. Gli individui hanno fatto gli esami del sangue più volte nel corso di pochi mesi. Hanno esaminato due numeri raccolti dagli esami del sangue per tre diversi gruppi di età: un rapporto tra due diversi tipi di globuli bianchi che combattono le malattie; e una misura della variabilità nella dimensione dei globuli rossi. Gli scienziati chiamano questi biomarcatori dell’invecchiamento.

Da quegli esami del sangue, hanno quindi utilizzato un modello computerizzato per determinare quello che hanno chiamato indicatore dinamico dello stato dell’organismo, o DOSI, per ogni persona, essenzialmente una misura dell’età biologica che potevano usare insieme al tempo tra gli esami del sangue per quantificare come. una persona sarebbe in grado di riprendersi da uno stress, come una malattia o un infortunio.

“Gli autori sono in grado di utilizzare questo DOSI per misurare il tempo di recupero”, ha detto Kahn, un autore dello studio. “Il problema è ad un certo punto nell’invecchiamento, il tempo di recupero è così grande che perdiamo la resilienza”. Sulla base delle tendenze dei dati, i ricercatori hanno scoperto che tra i 120 ei 150 anni, la resilienza cesserebbe completamente e una persona non sarebbe in grado di sopravvivere.”