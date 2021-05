Bitcoin e obbligazioni non sono sufficienti. Acquista questi 6 tipi di risorse per proteggerti in un mercato ribassista, afferma lo stratega. Mercoledì è stata una giornata tranquilla per i mercati, e il giovedì sembra pronto per lo stesso in quello che potrebbe essere un assaggio di stasi nell’estate a venire.

Cosa Dice Il Mercato

Ma ciò non significa che gli investitori dovrebbero ancora riposarsi e rilassarsi al sole, perché rimangono i principali rischi per le azioni.

Se un mercato ribassista è davvero all’orizzonte, gli investitori devono cercare nuovi asset non correlati per sopravvivere alla prossima svendita, ha consigliato Vincent Deluard, uno stratega del broker StoneX, nella nostra call of the day.

Lo stratega ha detto di considerare sei tipi di asset in particolare, perché bitcoin e obbligazioni non lo taglieranno.

“I rischi sono ovunque in un periodo di massima liquidità, massime valutazioni e massimo ottimismo economico“, ha detto lo stratega, con azioni dal 50% al 100% più costose di quanto non fossero al culmine della bolla delle dot-com degli anni ’90.

Secondo Deluard, i cinque rischi principali del 2021 sono l’aumento dei rendimenti, le sorprese sull’inflazione, uno spread più ampio, una svendita del mercato azionario e una “esplosione” di titoli di crescita troppo costosi.

Coprire i Rischi

Il consiglio di Deluard è di esaminare sei tipi di risorse per proteggersi al meglio da questi rischi specifici nell’anno a venire. I titoli finanziari, le materie prime e l’energia sono le migliori coperture, ha detto Deluard, che si accorda con la sua visione rialzista sugli asset dell’America Latina e in particolare del Messico.

Le scommesse su questi settori ciclici dovrebbero essere integrate da giochi tradizionali di riduzione del rischio come l’oro e le azioni giapponesi, ha aggiunto lo stratega.

“Questo portafoglio con bilanciere dovrebbe proteggere gli investitori dai principali rischi del 2021 a un prezzo relativamente basso”, ha affermato Deluard. “Buone notizie rare in un ambiente altrimenti tetro.” In alternative si può investire in Bitcoin usando piattaforme come https://bitcoincompass.io/it/ per esempio.

Le Ultime Novità

Tesla è pronta a fare la rara mossa di pagare in anticipo i semiconduttori per garantire l’approvvigionamento in mezzo a una carenza globale, secondo un rapporto del Financial Times. Sta anche valutando l’acquisto di un impianto come parte dei suoi sforzi per superare i problemi di fornitura di chip che l’industria automobilistica deve affrontare, afferma il rapporto.

L’Iran ha vietato l’estrazione di criptovaluta per quattro mesi, reprimendo la pratica ad alto consumo di energia che verifica le transazioni sulla blockchain, la tecnologia di registro decentralizzata alla base di bitcoin e altre risorse crittografiche. Il trasferimento da Teheran arriva mentre il paese deve affrontare gravi interruzioni di corrente.

Sul fronte economico degli Stati Uniti, gli investitori possono aspettarsi dati sul lavoro alle 8:30 am Eastern, sotto forma di richieste di sussidio di disoccupazione iniziali per la scorsa settimana e continue richieste di sussidio di disoccupazione per la settimana del 15 maggio.

Allo stesso tempo, una seconda stima del mercato interno lordo degli Stati Uniti il prodotto è dovuto, insieme agli ordini di beni durevoli, prima dell’indice delle vendite di case in sospeso per aprile.

Le azioni di Figs, il gruppo di abbigliamento e lifestyle per gli operatori sanitari, dovrebbero iniziare a negoziare giovedì alla Borsa di New York. La società ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a $ 22 per azione, al di sopra del limite massimo di $ 19 della sua gamma prevista, poiché ha ampliato la sua offerta di azioni per raccogliere quasi $ 581 milioni.

l colosso bancario HSBC HSBA, -0,40% ha affermato che uscirà dalle sue operazioni bancarie al dettaglio e di piccole imprese negli Stati Uniti, come parte di un più ampio spostamento verso la gestione patrimoniale e l’attività bancaria internazionale in Asia.

I Mercati

I futures del mercato azionario statunitense YM00, 0,03% ES00, -0,21% NQ00, -0,43% sono leggermente inferiori, con quella che sembra una languida giornata di negoziazioni. Le azioni in Europa SXXP, 0,18% UKX, -0,24% DAX, -0,31% PX1, 0,56% e Asia NIK, -0,33% HSI, -0,18% SHCOMP, + 0,43% sono state miste, senza grandi movimenti in entrambe le direzioni tra i principali indici di borsa.