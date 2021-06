Bitcoin e le altre criptovalute sono valute digitali decentralizzate ma hanno anche gli stessi scopi della carta moneta.

Tuttavia, bitcoin è il pioniere del settore delle valute digitali, che ora rappresenta la più grande capitalizzazione di mercato. Ha aperto la strada all’industria delle criptovalute e ha assicurato l’accettazione e l’adozione globale delle criptovalute.

Ecco perché ha un potenziale più significativo per influenzare le altre criptovalute e l’intero mercato. Questo articolo spiega come il bitcoin influisce su altre criptovalute.

Prezzi Delle Valute Digitali

Guardare il recente andamento dei prezzi delle valute digitali è un modo per determinare l’impatto del bitcoin su altre criptovalute. I rapporti mostrano che il bitcoin ha superato le altre valute digitali nelle ultime settimane, guadagnando la quota di mercato maggiore. Ha battuto più volte i record di tutti i tempi, diventando oggi la valuta digitale più popolare e preziosa al mondo.

Tuttavia, il prezzo del bitcoin è diminuito negli ultimi mesi dopo la precedente bolla dei prezzi. Tuttavia, il bitcoin è emerso più robusto di prima dopo il calo del prezzo. I prezzi di tutte le criptovalute sono aumentati relativamente, ma il prezzo del bitcoin è il più grande vincitore.

Mentre i prezzi delle valute digitali hanno seguito una tendenza simile, il bitcoin ha mantenuto saldamente il suo valore molto meglio di altre criptovalute.

Lo Sviluppo Delle Criptovalute

Bitcoin influenza anche lo sviluppo di altre criptovalute in vari modi. Molte criptovalute disponibili sul mercato in questo momento sono cloni di bitcoin. Ad esempio, Litecoin, che è stata la prima altcoin a ottenere l’adozione mainstream, utilizza una copia del codice di bitcoin. I suoi creatori pensavano che così facendo avrebbe offerto una versione più veloce e leggera di bitcoin. Altri cloni di bitcoin includono bitcoin cash, bitcoin diamond, bitcoin gold e altri.

È stata la base di molteplici studi sulle valute digitali e sul mercato delle criptovalute. Bitcoin è il motore principale della rivoluzione della valuta digitale a cui gli innovatori guardano quando sviluppano altre criptovalute.

Sebbene molte criptovalute cerchino costantemente di diventare versioni migliori di Bitcoin, seguono solo il suo esempio. Pertanto, Bitcoin non solo influenza lo sviluppo di altre criptovalute ma anche le loro applicazioni.

Il Mercato Delle Criptovalute

Oltre ad essere la valuta digitale più preziosa al mondo, il bitcoin comanda il 50% dell’intero mercato delle criptovalute. Ciò ha ulteriormente impresso la sua autorità e aumentato la sua popolarità rispetto alle altre criptovalute. Come sostengono alcuni investitori, la forte posizione di mercato del bitcoin lo fa sembrare la valuta di riserva del mercato delle criptovalute, come il dollaro USA nei mercati finanziari globali.

Il ruolo di Bitcoin come leader del mercato delle criptovalute ha impatti significativi su altre criptovalute. Il suo rapido aumento ha fatto sembrare le altre valute digitali inferiori e meno competitive, specialmente quelle più piccole e nuove.

Di conseguenza, è probabile che molti investitori che detengono le altre criptovalute trasferiscano i loro fondi in bitcoin. Ciò perturberebbe in modo significativo il mercato, deprezzando i valori delle altre valute digitali.

In quanto valuta di riserva del mercato delle criptovalute, la caduta di bitcoin potrebbe essere devastante per diverse valute digitali e per l’intero mercato delle criptovalute. La sua continua crescita minaccia anche le altre criptovalute più deboli e meno popolari. Tuttavia, contribuisce a un netto positivo per l’intera industria delle criptovalute.

Bitcoin è la valuta digitale originale che ha aperto la strada ad altre criptovalute. Pertanto, ha un’influenza più significativa e diffusa sulle altre valute digitali e sull’intero mercato delle criptovalute. Ha un impatto significativo sui prezzi, lo sviluppo e le applicazioni delle altre criptovalute.