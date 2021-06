Purtroppo il momento che tutti speravano non arrivasse mai è giunto: Google Foto ha terminato la possibilità di usufruire di uno spazio di archiviazione illimitato. Da ora, qualsiasi foto che carichi (comprese le foto compresse “risparmio spazio di archiviazione”) viene conteggiata nel limite di spazio di archiviazione di Google Drive a meno che non provenga da un telefono Pixel. Se hai bisogno di più spazio, dovrai pagare per i piani di Google One che partono da $2 al mese per 100 GB di spazio su Drive e scalano fino a 2TB per $10 al mese.

La scelta di Google

Google ha spiegato la mossa lo scorso novembre come un passo necessario per “tenere il passo” con la domanda di spazio di archiviazione. Non si aspettava che l’80% degli utenti di Photos raggiungesse il limite per altri tre anni, anche se è più un problema per le persone il cui spazio libero su Drive è già stato caricato con altri contenuti.

Se hai comunque bisogno di un servizio gratuito, puoi utilizzare i livelli gratuiti per servizi come Dropbox o Flickr se disponi di una raccolta modesta nelle dimensioni. E c’è una reale possibilità che un altro servizio a pagamento che utilizzi possa offrire un proprio cloud storage. Un abbonamento Amazon Prime offre spazio di archiviazione fotografico illimitato gratuito (più 5 GB di video), mentre un abbonamento a Microsoft 365 offre 1 TB di spazio OneDrive a persona. iCloud di Apple può anche aiutare se sei un utente iOS o Mac, sebbene sia più un servizio di sincronizzazione che uno spazio di archiviazione completo.