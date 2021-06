Nel 2009, l’inafferrabile Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo utilizzato da una o più persone per mantenere il proprio anonimato, ha pubblicato un articolo che descriveva come creare l’equivalente del contante in forma digitale. E, sempre in quell’anno, ha rilasciato il software che ha creato i Bitcoin, la prima criptovaluta.

Da allora, le criptovalute sono proliferate e il loro valore di mercato è salito alle stelle. Ma cosa sono le criptovalute e in cosa consiste la tecnologia che le rende possibili e quali prospettive offrono. La tecnologia che ne è alla base ha una vasta gamma di applicazioni alternative.

Breve storia del Bitcoin

Cominciamo con una breve rassegna dell’evoluzione del mercato delle criptovalute. Il valore di mercato delle criptovalute ha registrato un forte aumento negli ultimi due anni. Tuttavia, questa euforia si è dissipata, almeno in parte, a seguito di voci a metà gennaio 2018 secondo le quali le autorità della Corea del Sud e della Cina prevedevano di introdurre limitazioni al suo utilizzo.

Allo stesso modo, nonostante la forte crescita delle criptovalute, l’elevata volatilità mostrata da questo mercato è lungi dal destare troppe preoccupazioni a livello di stabilità macrofinanziaria. Questo perché le criptovalute rappresentano ancora una frazione molto piccola del PIL mondiale.

È necessario capire cosa sono le criptovalute per valutare l’evoluzione del loro mercato. In poche parole, una criptovaluta è una forma di moneta digitale combinata con un sistema di pagamento. In quanto moneta digitale, le criptovalute non forniscono alcun elemento innovativo: la versione digitalizzata del denaro fa parte della nostra vita da molti anni e la utilizziamo regolarmente tramite conti bancari elettronici e carte di debito e credito. D’altra parte, le criptovalute come sistema di pagamento costituiscono un’innovazione. Per la prima volta possiamo scambiare denaro in modo digitale, in modo relativamente sicuro e anonimo, direttamente tra acquirente e venditore senza che la transazione debba essere elaborata centralmente da un intermediario come, ad esempio, una banca.

Questo è stato possibile grazie alla tecnologia blockchain. Prima della blockchain, lo scambio digitale diretto di denaro tra utenti non era possibile a causa del rischio di contraffazione. Dopotutto, un conto elettronico non è altro che un file informatico e, senza che nessuno verifichi che questo file non sia stato alterato in modo fraudolento, il valore che appare in tale account potrebbe essere modificato o falsificato. La blockchain cerca di minimizzare questo rischio in due modi.

Innanzitutto, crea un registro pubblico di tutte le transazioni di criptovaluta. Qualsiasi nuova transazione viene aggiunta alla catena delle transazioni precedenti – da qui il nome di blockchain – e diventa anche pubblico. Ciò consente a qualsiasi utente che riceve un pagamento di verificare che l’altro utente disponga dei fondi per farlo. Questo meccanismo rende più difficile l’inserimento di transazioni fraudolente.

Insomma, nonostante la recente euforia che le criptovalute hanno suscitato, alcuni si dimostrano scettici sul loro potenziale di crescita visti i rischi insiti e il loro limitato potenziale di soppiantare le valute tradizionali. Tuttavia, questo stesso scetticismo non si applica alla tecnologia alla base delle criptovalute: la blockchain. Questa tecnologia consente di mantenere un registro decentralizzato, esaustivo e pubblico di qualsiasi transazione digitale. La tecnologia è ancora giovane e le sue applicazioni, al di fuori del campo delle criptovalute, sono molto ampie.