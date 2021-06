L’attesa è quasi terminata, il Prime Day 2021 sta finalmente per arrivare. L’evento di super sconti per gli iscritti ad Amazon Prime si terrà ufficialmente il 21 e 22 giugno. In attesa di scoprire quali saranno i prodotti a prezzi incredibili, l’azienda ha rilasciato una serie di offerte altrettanto interessanti. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittante il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: tutte le migliori offerte prima del Prime Day

HUAWEI NobelB-WAH9A MateBook D , computer portatile con display Full View 1080P FHD da 14 pollici, processore Intel Core i5-10210U, memoria RAM 8GB, SSD da 256GB, sistema operativo Windows 10 Home. Colorazione grigia in promozione a soli 599,00 euro , invece di 699,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO , computer portatile con display Full View 1080P FHD da 14 pollici, processore Intel Core i5-10210U, memoria RAM 8GB, SSD da 256GB, sistema operativo Windows 10 Home. Colorazione grigia in promozione a soli, invece di 699,00 euro. –

LG 43UP77006LB , Smart TV LED 4K Ultra HD da 43 pollici, processore Quad Core, connettività Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa integrati, Telecomando Puntatore incluso, c 399,99 euro , invece di 499,00 euro. – lasse di efficienza energetica G, modello 2021. In offerta a soli, invece di 499,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Apple MacBook Air M1 , computer portatile con processore Apple M1, performance di alto livello, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, sistema operativo macOS Big Sur, autonomia fino a 18 ore con una sola carica. Colorazione oro in promozione a soli 999,00 euro , invece di 1159,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Apple iPhone 11, smartphone con display LCD da 6.1 pollici, chip Apple A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema operativo iOS, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 128 GB. Colorazione nera in promozione a soli 679,00 euro, invece di 769,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com