I taxi volanti potrebbero finalmente essere realtà grazie a due compagnie

Il traffico nelle grandi città è uno dei problemi maggiori, che causa sempre notevoli ritardi e percorrere pochi chilometri in quantità di tempo spropositate. E da qui che nasce l’idea di un qualcosa di innovativo, futuristico ma allo stesso tempo efficiente, come un vero e proprio taxi volante urbano: Eve Urban Air Mobility Solutions, un aereo che è come un incrocio super elegante tra un elicottero tecnologico e un jet privato sciccoso. Il nuovissimo velivolo nasce da un’idea di due esperti di aviazione: Eve, una nuova società indipendente di proprietà del venerabile produttore di aeromobili Embraer, e Halo, un’altra società relativamente giovane che affronta gli aspetti operativi del nuovo velivolo aereo.

In arrivo un taxi volante?

Una flotta di 200 velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali di Eve arriverà a New York e Londra nel 2026, metà dei quali a Manhattan e l’altra metà al di là dello stagno. Per quanto riguarda l’accesso, i marchi dell’aviazione stanno ancora elaborando le specifiche, ma stanno esplorando l’idea di abbonamenti per le persone che vogliono fare viaggi relativamente brevi, ad esempio dal centro di Manhattan all’aeroporto internazionale di Newark Liberty o da Londra a Windsor. Con un’autonomia di circa 60 miglia, tuttavia, i viaggiatori non sono esattamente limitati. Inoltre, l’aereo sarà fino all’80% più silenzioso rispetto ai tipici elicotteri e vanterà un costo operativo inferiore del 50%, altrimenti noto come vantaggioso per tutti.

Può sembrare un po’ complicato finora, ma l’obiettivo della collaborazione è semplice: offrire una soluzione di mobilità urbana on-demand in cui decolli e atterraggi non siano limitati a terra e acqua. Non resta dunque che attendere ulteriori notizie in merito e sperare che, realmente, questo progetto diventi parte attiva dei trasporti nelle metropoli.