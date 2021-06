Un alto funzionario della Bank of Canada afferma che qualsiasi valuta digitale che la banca centrale potrebbe offrire in futuro sarebbe più rispettosa dell’ambiente rispetto a Bitcoin e altri rivali.

Il vice governatore Timothy Lane ha dichiarato mercoledì che la banca centrale ha esaminato gli impatti ambientali come parte della sua ricerca per creare la propria offerta digitale.

I Consumi Di Energia Di Bitcoin

L’estrazione di Bitcoin consuma più energia ogni anno rispetto ad alcuni paesi come i Paesi Bassi, secondo il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, poiché i computer di tutto il mondo risolvono complesse equazioni matematiche per portare alla luce una delle monete digitali finite.

Quegli stessi computer stanno anche girando in tutto il mondo per aggiornare il registro decentralizzato di Bitcoin in modo che le transazioni possano avvenire facilmente come due persone che si scambiano un loonie.

Lane ha affermato che il processo ad alta intensità energetica è parte integrante della fiducia del pubblico nel valore di Bitcoin e altre criptovalute.

Ha detto che la banca centrale non avrebbe bisogno di costruire un tipo simile di fiducia in una possibile valuta digitale perché i canadesi si fidano già della Bank of Canada e delle fatture che stampa.

“Chiaramente, c’è un alto grado di fiducia del pubblico in ciò che offriamo, e quindi quando pensiamo a una valuta digitale della banca centrale, quella fiducia è una cosa importante che stiamo portando sul tavolo“, ha detto Lane in un pannello ospitato dalla Camera di Commercio canadese.

“Questo, ovviamente, significa che non dovremmo fare affidamento su quei metodi ecologici e molto dispendiosi di tecnologie minerarie che abbiamo visto con le criptovalute.”

Le Dichiarazioni Di Musk

I colleghi di Lane hanno notato che c'è una spinta a utilizzare più energia pulita e rinnovabile nell'estrazione di Bitcoin.

Due settimane fa, uno degli investitori più importanti, Elon Musk, ha dichiarato in una dichiarazione che la sua azienda Tesla avrebbe sospeso gli acquisti di veicoli utilizzando Bitcoin per preoccupazione per il crescente utilizzo di combustibili fossili, in particolare carbone, per l’estrazione e le transazioni.

Lunedì, Musk ha twittato di aver parlato con i minatori di Bitcoin in Nord America per pubblicare il loro utilizzo attuale e pianificato di energia rinnovabile e chiedere alle loro controparti in tutto il mondo di fare lo stesso.

“È possibile sostituire l’energia pulita per l’energia sporca, ma naturalmente l’energia pulita ha anche altri usi“, ha detto Lane. “Se utilizzi un gigawatt in più di energia pulita per estrarre Bitcoin, è un gigawatt in meno a cui viene utilizzato per qualche scopo utile.”

E mentre la stampa di banconote in polimero ha un costo e un impatto, Lane ha affermato che è una frazione del valore della banconota stessa che viene cambiata in tutto il Canada.

Le Criptovalute Sostituiranno Le Banconote

Il giorno in cui quelle banconote non sono più considerate re per le transazioni quotidiane e sostituite da criptovalute sostenute da privati ​​è quando la banca centrale si aspetta che dovrebbe intervenire con la propria valuta digitale.

Ma prima ci vorrebbe l’autorità del Parlamento per farlo. Lane ha affermato che la banca non vede ancora la necessità di offrire la propria valuta digitale.

La Bank of Canada ha lavorato per un po’ su quello che chiama un “loonie digitale” e ora sta esaminando quali attributi dovrebbe avere e come si collegherebbe con il resto del sistema finanziario, ha detto Lane.

L’ultima revisione della banca centrale sui rischi per il sistema finanziario del paese includeva una sezione sulle criptovalute, la cui capitalizzazione di mercato è passata da 200 miliardi di dollari all’inizio del 2020 a oltre 2000 miliardi di dollari, poiché gli investitori medi sono stati in grado di iniziare ad acquistare fondi negoziati in borsa detiene Bitcoin ed Ethereum, tra le altre criptovalute.