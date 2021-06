Dopo settimane di rumors a riguardo, il momento è finalmente arrivato. Apple ha appena presentato quello che può essere definito uno degli aggiornamenti software più interessanti nella storia dell’azienda. Ovviamente, stiamo parlando di iOS 15. Il nuovo update porta iPhone su un altro livello. In questo articolo andiamo a scoprire tutte le novità.

A differenza di quanto molti si aspettavano, Apple non ha deciso di rinnovare il design iconico della schermata Home. Tuttavia, ha deciso di focalizzarsi sull’aggiunta di una serie di funzioni che renderanno l’esperienza utente qualcosa di davvero incredibile. Le novità rispetto ad iOS 14 sono davvero tante. Qui di seguito andiamo ad elencarvele tutte.

Apple iOS 15: tutte le novità del nuovo aggiornamento software

FaceTime

Apple ha capito quanto sia importante per gli utenti avere un mezzo per rimanere connessi con gli altri anche quando si è a distanza. A ragione di ciò, ha deciso di introdurre una serie di nuove funzioni e miglioramenti su FaceTime. Le videochiamate, di gruppo e non, con iOS 15 saranno più realistiche che mai. Grazie ad una serie di funzioni come l’audio spaziale, l’isolamento della voce, Wide Spectrum e la modalità ritratto, sembrerà quasi di conversare faccia a faccia.

Una delle novità più interessanti è sicuramente quella che Apple ha chiamato “SharePlay“. Con iOS 15, gli utenti potranno condividere musica, video/film o lo schermo del proprio smartphone direttamente tramite FaceTime. In questo modo, la connessione tra gli utenti sarà più intima che mai. E se le chiamate sono con persone che non hanno i nostri contatti, cosi come altri servizi di meeting, sarà possibile creare link per specifiche call. Basterà inviare ai partecipanti via Mail, social, ecc. e il gioco è fatto. Il bello? Potranno partecipare anche gli utenti desktop e Android tramite web!

Messaggi

L’app messaggi si arricchisce di un nuovo design più intuitivo. Con iOS 15 sarà possibile condividere contenuti di ogni tipo (notizie, foto, video, playlist, ecc.) in maniera semplice ed intuitiva. La cosa interessante è che gli utenti avranno, nelle rispettive app, una sezione dedicata ai contenuti condivisi. In questo modo, perdersi qualcosa sarà impossibile!

Focus

Con l’aumentare delle interazioni a distanza tra gli utenti, concentrarsi diventa sicuramente più difficile. A ragione di ciò, Apple ha pensato ad una serie di funzioni in grado di aiutare gli utenti a non distrarsi dalla loro vita. Con iOS 15, le notifiche verranno organizzate in modo da non assillare l’utente durante tutta la giornata. Sarà anche possibile indicare ad iPhone quello che si sta facendo. Lo smartphone, in base alle informazioni date, visualizzerà, in primo piano, solo le notifiche pertinenti a quello che si sta facendo. Ad esempio, se si sta lavorando, iPhone mostrerà solo notifiche da colleghi e app di lavoro.

Se non si vuole essere infastiditi da nessuno, invece, si potrà continuare ad impostare la modalità “non disturbare” che, ora, verrà segnalata agli altri all’interno dell’app messaggi.

Intelligence

Su iOS 15, Apple ha implementato una serie di funzioni volti a potenziare l’intelligenza di iPhone. Grazie a “live text” gli utenti potranno interagire con i testi presenti nelle foto scattate o ricevute dai contatti. Si potrà, ad esempio, fotografare una lavagna scolastica e copiarne il testo all’interno di note o ricavare il numero di un ristorante da una foto della sua insegna. L’intelligenza delle foto su iOS 15, però, non finisce qui. iPhone riconosce ora gli oggetti e i dettagli all’interno delle foto. Grazie a ciò, cercare una foto, anche tramite Spotlight, sarà molto più semplice. Basterà inserire i dettagli che ricordiamo nella barra di ricerca per arrivare alla nostra foto di interesse.

Wallet

Il Wallet di iPhone diventa più sicuro e affidabile che mai. A partire dai prossimi mesi, sarà possibile utilizzarlo per conservare le chiavi virtuali dell’auto o della casa, ma non solo. Iniziando dagli Stati Uniti, sarà possibile anche scansionare la carta di identità cosi da non dover portare dietro la versione fisica. Il portafogli diventerà presto solo un ricordo.

Meteo

Con iOS 15, il design dell’app Meteo è completamente cambiato. I tab in merito alle località mostreranno molte più informazioni in merito alle condizioni meteorologiche. Le grafiche, migliaia, rappresenteranno in maniera accurata quella che è la situazione meteo della località scelta. Infine, sarà possibile visualizzare a tutto schermo una mappa con relative condizioni meteorologiche della zona di interesse.

Mappe

Anche le mappe fanno un grosso salto in avanti con iOS 15. In particolare, nelle città navigare sarà molto più semplice. A partire da quest’anno, Apple rilascerà una serie di mappe super dettagliate (punti di riferimento, elevazioni, monumenti, ecc.) che renderanno l’esperienza di navigazione decisamente più piacevole. Lo stesso, ovviamente, accadrà anche quando si imposta la modalità navigatore. Sbagliare strada sarà praticamente impossibile.

Quelle appena citate sono tutte le novità principali del nuovo iOS 15. Ricordiamo che l’update sarà disponibile per solo alcuni modelli di iPhone e che debutterà il prossimo autunno. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com