Elon Musk torna ad esprimersi sulla questione Bitcoin e lo fa con il mezzo a lui più congeniale: un tweet. Un’aura di animosità nei confronti del fondatore e CEO di Tesla si è diffusa nel corso della conferenza Bitcoin 2021 dello scorso venerdì dopo che Musk ha twittato un’emoji con il cuore spezzato sulla questione Bitcoin. Che, ovviamente, alcuni investitori hanno collegato al calo dei prezzi della criptovaluta.

Un certo numero di partecipanti alla conferenza ha pubblicato sui social media la loro delusione nei confronti del CEO di Tesla, che ha recentemente annunciato che Tesla smetterà di accettare Bitcoin per gli acquisti di veicoli a causa delle preoccupazioni ambientali a cui è stato attribuito il ribasso dei mercati a maggio.

La criptovaluta si è avvicinata ai 40.000 dollari prima del primo giorno della conferenza, ma è scesa a poco più di 35.500 dollari nella tarda serata di giovedì. Musk ha pubblicato il tweet del cuore spezzato intorno alle 21:00 EST. L’imprenditore tecnologico miliardario ha espresso preoccupazioni ambientali con il processo di mining di Bitcoin, ovvero il processo di creazione della criptovaluta. Il mining di bitcoin viene eseguito risolvendo enigmi matematici su potenti computer che richiedono grandi quantità di energia.

Cosa pensano gli esperti

Ma altri esperti di criptovaluta non sono d’accordo con la valutazione di Musk. Infatti, alcuni ritengono che il “Bitcoin sia l’uso più efficiente dell’energia che la razza umana abbia mai inventato“. Affermazione che diverge da quella di Musk, un sostenitore pubblico di lunga data delle criptovalute, secondo il quale l’attuale processo di mining sia troppo dipendente dai combustibili fossili.

Alcune criptovalute, come SolarCoin, Cardano, Ripple e BitGreen, hanno fatto dei processi di mining di criptovalute "verdi" o sostenibili come punto centrale.