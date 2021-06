Tesla non accetterà più Bitcoin come pagamento per i suoi prodotti, afferma l’amministratore delegato della compagnia automobilistica Elon Musk. Dopo un anno di guadagni e massimi record, i mercati delle criptovalute sono crollati dal 19 maggio.

Le principali criptovalute Bitcoin ed Ethereum hanno subito un periodo turbolento nell’ultima settimana poiché i prezzi delle azioni sono scesi rispettivamente del 19,48% e del 36,22%.

Il crollo del mercato segue la decisione di Tesla di non accettare più Bitcoin come pagamento per i suoi veicoli, come annunciato dal CEO dell’azienda automobilistica Elon Musk.

Il post shock di Musk su Twitter ha avuto un impatto immediato sul valore di Bitcoin, che è sceso di $ 6 miliardi (£ 4,26 miliardi) e ha inviato onde d’urto attraverso il mercato delle criptovalute.

E le criptovalute hanno subito un altro colpo quando la Cina ha detto che avrebbe bloccato le offerte di monete iniziali, bloccato gli scambi e messo in guardia dal commercio speculativo.

Un ulteriore colpo è stato inferto quando gli operatori minerari cinesi hanno sospeso le loro operazioni nel paese che rappresenta quasi il 70% del mining mondiale di criptovalute.

Questo è quello che sta succedendo nel mondo delle criptovalut …

Perché il Mercato Delle Criptovalute è In Calo?

La repressione della Cina sulle criptovalute arriva pochi giorni dopo l’annuncio dello shock di Musk.

La decisione di Musk significa una brusca inversione di marcia per Tesla che ha iniziato ad accettare Bitcoin come pagamento per i suoi servizi solo nel febbraio 2021.

È arrivato dopo che la società di auto elettriche ha acquistato $ 1,5 miliardi (£ 1,06 miliardi) di azioni Bitcoin, che a loro volta hanno fatto impennare il prezzo di mercato sia della criptovaluta che di Tesla.

Tuttavia, l’impatto sull’ambiente del mining di Bitcoin – un complicato processo di conio di nuovi token digitali – ha visto Tesla ritirare questa opzione per i clienti.

L’imprenditore miliardario ha dichiarato: “Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile“.

Musk ha ribadito la sua convinzione che la criptovaluta abbia un “futuro promettente” ma che “non possa avere un grande costo per l’ambiente”, nel suo post su Twitter.

Musk è stato a lungo un sostenitore delle criptovalute e la decisione di Tesla è stata sentita in tutto il mercato, con altri token digitali che sono scesi di prezzo. Ma per quelli che vogliono approfittare di questo momento e iniziare ad investire in Bitcoin, possono farlo attraverso piattaforme affidabili come Bitcoin era, per esempio.

Qual è il Prezzo di Bitcoin Ed Ethereum?

Al momento della scrittura, il prezzo attuale di Bitcoin è £ 25.874,52 secondo Coinbase.

Il calo del prezzo si è tuttavia arrestato, con la criptovaluta in aumento del 4,01% nelle ultime 24 ore mentre il mercato continua a riprendersi dai colpi sferrati da Tesla e dalla Cina.

Nelle ultime 24 ore, Ethereum è salito del 10,80% a un valore di £ 1.620,89.

Le criptovalute sono viste come un’alternativa ai metodi bancari tradizionali, più economici per spostare denaro perché non sono regolamentati dal governo o dalle sue banche.

La decisione di Tesla, e annunciata da Musk, è stata vista da alcuni come un lieve sulla credibilità delle criptovalute per diventare un metodo di pagamento praticabile contro le valute fisiche.

Quali Prezzi Delle Criptovalute Sono In Calo?

Bitcoin non era l’unica criptovaluta a sentire gli effetti iniziali.

Anche un altro dei grandi token digitali, Ethereum, ha subito un calo del valore di mercato insieme a Binance Coin (-32,42%), XRP (-26,86%), Uniswap (-33,55%), Litecoin (-36,32%) e Chainlink ( -23,88%) sulla scia delle decisioni di Tesla e Cina.

Dogecoin aveva resistito, brevemente, e in gran parte grazie al continuo supporto di Musk alla crittografia che era stata inizialmente creata per scherzo nel 2012 prima di vedere le sue azioni salire alle stelle.

Ma anche Doge aveva visto un calo di valore a 0,23 sterline.

L’influenza di Musk non può essere sottovalutata poiché, anche se PayPal, Mastercard e Facebook hanno sostenuto le criptovalute, l’annuncio di Tesla ha comunque scosso il mercato.