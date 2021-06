Le offerte in casa Very Mobile non si arrestano. Il noto operatore telefonico virtuale ha appena sorpreso tutti con il lancio di una tariffa senza precedenti. Stiamo parlando, infatti, della prima tariffa dell’azienda con ben 200 GB di traffico dati inclusi e non solo. Cos’altro comprende, quanto costa e chi può attivarla? Scopriamolo insieme!

Very Mobile è uno tra gli operatori telefonici più gettonati degli ultimi tempi. Forte della copertura WindTre, ha attirato l’attenzione fin dai tempi del suo debutto grazie ad una serie di iniziative molto interessanti. La promo lanciata negli scorsi giorni, Flash 7,99, è il sogno di molti. Ecco tutti i dettagli.

Very Mobile: Flash 7,99 ha tutto il necessario e anche di più

Ebbene sì, si chiama Flash 7,99, la nuova tariffa a tempo limitato di Very Mobile. Lanciata probabilmente per contrastare la nuova tariffa di Iliad con 120 GB di traffico dati incluso, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 200 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel prezzo tutti i servizi essenziali come hotspot personale, “Ti ho cercato” e “RingMe”.

Come già accennato, Flash 7,99 è una tariffa a tempo limitato. Questa sarà attivabile, salvo proroghe, solo fino al 30 giugno da coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO (lista completa sul sito dell’operatore). La promo è anche disponibile per alcuni già clienti tramite il servizio “cambio offerta”. Il costo di attivazione + SIM è completamente gratuito. Nel caso di acquisto online, la spedizione è anch’essa gratuita! Non esiste, al momento, promozione più vantaggiosa sul mercato. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it