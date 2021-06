Diversi siti web gestiti da testate giornalistiche tra cui il Finiancial Times, il New York Times e Bloomberg News sono down in ​​tutto il mondo. Accade in questi minuti e le cause sono ancora ignote.

Separatamente, anche il sito web di vendita al dettaglio di Amazon.com Inc sembra affrontare un blocco temporaneo. Amazon non è stato immediatamente disponibile a commentare quanto accaduto.

Il quotidiano britannico Guardian ha affermato che il suo sito Web e la sua app sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco hacker. Anche i siti di altri media britannici non venivano caricati immediatamente. E questo mal funzionamento ha tutte le caratteristiche per essere un attacco.

Il problema che interessa i diversi siti web non è al momento chiaro.