In attesa dell’arrivo del Prime Day (21 e 22 giugno), Amazon ha deciso di sollazzare tutti gli utenti con una serie di promozioni senza precedenti. Ovviamente, tra i prodotti a sconto non mancano quelli tecnologici. In questo articolo andiamo ad elencarvi i più interessanti.

Amazon: promozioni del giorno in attesa del Prime Day 2021

iRobot Roomba e5154, robot aspirapolvere, sistema ad alte prestazioni con Dirt Detect e spazzole Tangle-Free, adatto alla pulizia dei peli degli animali domestici, funziona su pavimenti e tappeti, connettività Wi-Fi. Colorazione argento in super offerta a soli 249,99 euro, invece di 357,80 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Vigorun, smartwatch fitness, impermeabile con certificazione IP68, schermo tattile, autonomia di 10 giorni con una sola carica, cardiofrequenzimetro da polso, contapassi. Colorazione verde in promozione a 19,99 euro, invece di 39,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Jumper EZbook S5, notebook con display da 14 pollici FHD, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, sistema operativo Windows 10, processore Intel N3450 Quad Core. In offerta a soli 264,34 euro, invece di 319,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple iPad Air 2020, tablet con display LCD da 10,9 pollici, connettività Wi-Fi, memoria interna da 64 GB, porta USB-C, supporto per Apple Pencil di seconda generazione, fotocamera posteriore da 12 MPX, fotocamera frontale da 7 MPX, sistema di riconoscimento dell'impronta digitale Touch ID integrato nel tasto di accensione, chip A14 Bionic. Colorazione argento in promozione a soli 589,00 euro, invece di 669,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

