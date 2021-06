Il magnate della tecnologia indiano, Nandan Nilekani, ha esortato i legislatori locali a consentire ai cittadini di speculare sulle criptovalute. Il co-fondatore e presidente di Infosys, una multinazionale indiana di tecnologia dell’informazione, ha esortato le autorità di regolamentazione ad abbracciare le risorse digitali e ad ottenere una gestione della tecnologia.

Nilekani ha avvertito che regolamenti proibitivi potrebbero comportare significative opportunità mancate per l’India, affermando che un approccio più permissivo consentirebbe al Paese di attingere al mercato delle risorse digitali da 1,7 trilioni di dollari e consentire ai “crittografi di mettere la loro ricchezza nel mercato indiano“.

Il magnate non è ottimista su un mercato crittografico senza restrizioni per l’India, affermando che le criptovalute sono troppo volatili e ad alta intensità energetica per essere utilizzate come mezzo di pagamento. Ritiene invece che l’infrastruttura Unified Payments Interface della Reserve Bank of India offra un’infrastruttura superiore per i pagamenti in tempo reale.

E, come ormai noto, della questione dell’impatto energetico delle criptovalute se ne parla già da un po’ ed è il motivo predominante per cui Elon Musk ha deciso di non far pagare più le sue auto Tesla in Bitcoin. Cosa che ha fatto molto discutere.

L’India come tanti altri Paesi

Nandan Nilekani ha lavorato a lungo al fianco delle autorità indiane per aiutare a formulare politiche sulle tecnologie digitali, incluso il programma di identità biometrica di Aadhaar lanciato nel 2009.

Con l’enorme settore tecnologico e la popolazione non bancaria dell’India, il Paese potrebbe essere un hub globale per l’adozione di criptovalute, ma la situazione normativa rimane poco chiara con segnali contrastanti provenienti dai responsabili politici e dalla banca centrale.

Gran parte del settore opera ancora in una zona grigia, nonostante l’enorme slancio sugli scambi di criptovalute e la domanda al dettaglio sostenuta negli ultimi mesi.