Jeff Bezos intende diventare uno dei primi civili a viaggiare nello spazio. L’ancora CEO della multinazionale tecnologica statunitense Amazon viaggerà nello spazio il 20 luglio. Il fondatore di Amazon ha rivelato che parteciperà, insieme a suo fratello, alla prima missione spaziale con equipaggio di Blue Origin il 20 luglio, 15 giorni dopo aver lasciato il comando di Amazon.

“Da quando avevo cinque anni, sognavo di viaggiare nello spazio. Il 20 luglio farò questo viaggio con mio fratello“, ha annunciato il multimilionario in un post sul social network Instagram. Oltre al fratello Mark, Jeff sarà accompagnato dal vincitore di un biglietto in palio in un’asta in tre fasi che sarà aggiudicata al miglior offerente – l’offerta più alta resa pubblica finora è stata di 2,8 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro). Il ricavato di questa asta andrà alla fondazione senza fini di lucro Club For The Future, associata a Blue Origin e che promuove l’educazione scientifica e matematica tra i più giovani.

Secondo il fondatore di Amazon, “vedere la Terra dallo spazio” cambia “il rapporto con questo pianeta, con l’umanità”, aggiungendo che è “significativo” portare con sé il proprio fratello.

Il “dopo” Bezos

Questo viaggio avrà luogo circa 15 giorni dopo che Bezos non sarà più CEO di Amazon, passaggio che dovrebbe svolgersi il 5 luglio.

Se il lancio andrà come previsto, il multimilionario sconfiggerà Elon Musk e Richard Branson, anch’essi in questa corsa per i viaggi del turismo spaziale. Il razzo New Shepard diventerà così il primo a compiere un volo spaziale commerciale.

All’inizio di maggio, Blue Origin, il produttore di razzi fondato da Jeff Bezos, ha annunciato di aver scelto il 20 luglio per la sua prima missione di trasporto di persone nello spazio. All’epoca, la società ha rivelato che aveva in programma di mettere all’asta un posto sul suo razzo New Shepard per il viaggio di 11 minuti nello spazio. Questa data coincide con il 52° anniversario dell’arrivo di Neil Armstrong sulla Luna, anche se Blue Origin non lo ha menzionato alla conferenza stampa.

Il razzo è già decollato e atterrato 15 volte presso la struttura texana dell’azienda, dopo aver dimostrato di essere pronto per il passo successivo.