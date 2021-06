La Starlink di Elon Musk, con il suo internet satellitare, sembra che sia in trattative con alcune compagnie aeree per fornire loro il servizio di WiFi sugli aerei durante il volo. Ad affermarlo è stato lo stesso Jonathan Hofeller, vicepresidente di Starlink e responsabile delle vendite commerciali di SpaceX. La sua dichiarazione è stata fatta durante il Connected Aviation Intelligence Summit, lo scorso mercoledì. Con le sue reti a banda larga, Elon Musk punta dunque anche all’aria.

Hofeller ha dichiarato che “il prodotto per l’aviazione in fase di sviluppo… abbiamo già fatto alcune dimostrazioni fino ad oggi e stiamo cercando di finalizzare quel prodotto per essere installato sugli aerei nel prossimo futuro”.

Starlink prepara il suo sistema per l’aviazione commerciale

Lo scorso venerdì è stata già richiesta alla Federal Communications Commission, l’approvazione per i test in cinque stati USA, di un ricevitore aggiornato con un’antenna di forma quadrata, un design di base comune per le antenne degli aerei.

Hofeller ha affermato inoltre che il design delle antenne per le compagnie aeree presenterà una tecnologia simile a quella già presente all’interno dei suoi terminali per l’internet terrestre. Anche in questo caso l’hardware del sistema per i velivoli, sarà progettato e costruito da SpaceX e rispetto a quello attuale avrà “evidenti miglioramenti per la connettività dell’aviazione”.

Le antenne che saranno installate sui velivoli potrebbero collegarsi con le stazioni di terra per comunicare con i satelliti Starlink. Inoltre, affinché Starlink possa fornire connettività agli aeromobili che sorvolano parti remote, lontano dalle stazioni di terra, saranno necessari collegamenti inter-satellite, un sistema in cui i satelliti comunicano tra loro utilizzando collegamenti laser senza prima far rimbalzare i segnali dalle stazioni di terra. E Proprio questa tecnologia è già nel futuro di Starlink.

La compagnia è pronta alla concorrenza

Grazie ai suoi sforzi, la compagnia di SpaceX, si sente pronta ad affrontare la più agguerrita concorrenza. Come ha infatti affermato Hofeller: “tutto sommato, i passeggeri e i clienti vogliono una grande esperienza che i sistemi [geostazionari] semplicemente non possono fornire. Quindi spetterà alla singola compagnia aerea rispondere a questa esigenza in moto reattivo, o essere d’accordo con un sistema che non è così reattivo alla domanda dei loro clienti”, riferendosi ovviamente alla concorrenza.

C’è infatti una forte concorrenza tra Starlink e la OneWeb, che sta prendendo di mira anche i servizi Internet in volo con la sua costellazione ed ha reso noti in maniera dettagliata i suoi piani, al contrario di SpaceX.

Ph.Credit: Official SpaceX Photos – Starlink Mission