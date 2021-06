Non bisogna aspettare il Prime Day (21 e 22 giugno) per approfittare dei mega sconti di Amazon. La nota azienda ha deciso di anticipare una serie di promozioni molto interessanti. Come al solito non mancano all’appello i prodotti tecnologici. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutti quelli più interessanti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo hi-tech, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencare sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon Prime Day: le migliori offerte del giorno

Apple iPhone 12 Pro , smartphone con display OLED da 6.1 pollici, tripla fotocamera posteriore, sensore LiDAR, performante chip A14 Bionic, memoria interna da 128 GB, sistema di riconoscimento facciale Face ID. Colorazione blu Pacifico in offerta a 1079,00 euro , invece di 1189,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 6.1 pollici, tripla fotocamera posteriore, sensore LiDAR, performante chip A14 Bionic, memoria interna da 128 GB, sistema di riconoscimento facciale Face ID. Colorazione blu Pacifico in offerta a , invece di 1189,00 euro. – Apple MacBook Pro 2020 , computer con processore Apple M1, Touch Bar, schermo da 13 pollici, 2 porte USB-C, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB. Colorazione grigio siderale in promozione a soli 1299,00 euro , invece di 1479,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, computer con processore Apple M1, Touch Bar, schermo da 13 pollici, 2 porte USB-C, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB. Colorazione grigio siderale in promozione a soli , invece di 1479,00 euro. – Samsung Galaxy S20 Ultra , smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, connettività 5G, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 12 GB. Variante nera in super offerta a soli 750,90 euro , invece di 1379,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, connettività 5G, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 12 GB. Variante nera in super offerta a soli , invece di 1379,00 euro. – LG NanoCell 43NANO756PA, Smart TV LED 4K Ultra HD da 43 pollici, modello 2021, processore Quad Core, Filmaker Mode, telecomando puntatore incluso nella confezione. In promozione a soli 494,99 euro, invece di 699,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com