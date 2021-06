Cellularline, azienda leader nella produzione di accessori per i dispositivi mobile, ha recentemente lanciato un dual charger, ovvero un caricabatterie con due porte e carica Power Delivery da 20 watt, pensato principalmente per i prodotti Apple.

Esteticamente non presenta differenze particolari dagli altri modelli dello stesso segmento, è realizzato interamente in plastica bianca, in parte lucida (la quale trattiene abbastanza le impronte), l’adattatore non è intercambiabile (è il caratteristico per le prese di corrente da 110/240V), mentre nella parte posteriore trovano posto i connettori.

I materiali utilizzati sono in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, che ricordiamo essere dei 24,90 euro, non appaiono essere troppo plasticosi. Il peso è ridotto, per questo motivo è facilmente trasportabile anche nella tasca dei pantaloni, senza arrecare troppo fastidio.

Prestazioni e specifiche

Posteriormente, come anticipato, troviamo una USB type-C con output a 20 watt ed una USB standard da 18 watt; se utilizzate in contemporanea, l’output totale non sarà di 38 watt, ma ovviamente la potenza scenderà a 15 watt complessivi. Il distanziamento è corretto, e per questo motivo si potranno collegare tranquillamente due cavi, senza problemi di spazio o difficoltà di sorta.

Al suo interno si trova un circuito di protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti, per evitare che possa rovinare i prodotti collegati, arrecando danni di alcun tipo. Il Cellularline Dual Charger è pensato per i prodotti Apple (data la presenza della USB type-C, e la massima ricarica a 20 watt per iPhone e iPad), ma è ovviamente compatibile con un qualsiasi altro device in commercio (non necessariamente uno smartphone), senza distinzioni o limitazioni varie. Le temperature di utilizzo non raggiungono picchi troppo elevati, anche quando collegati due dispositivi non si è mai scaldato eccessivamente.

Cellularline Dual Charger: conclusioni

In conclusione il Cellularline Dual Charger è un buonissimo caricabatterie, dal prezzo non troppo elevato, ricordiamo che si trova in vendita a poco meno di 25 euro, e dalle prestazioni in linea con le aspettative anche degli utenti più esigenti. La potenza massima erogata non è elevatissima, sebbene risulti essere più che sufficiente per caricare in sicurezza due dispositivi, senza preoccuparsi di avere il massimo della carica nel minor tempo possibile.

Se interessati all’acquisto, lo potete trovare presso i principali rivenditori di elettronica o direttamente tramite i più comuni siti di e-commerce.