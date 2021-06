Gli aspirapolvere sono incredibilmente utili, soprattutto per chi è sempre di corsa ed ha bisogno di fare pulizie in tempi stretti. Mentre i tradizionali aspirapolvere a contenitore possono essere grandi, ingombranti e pesanti, un aspirapolvere senza fili non evita antipatici e scomodi fili, ma sono anche molto comodi da trasportare. Insomma, per pulire battiscopa, scale e aree difficili da raggiungere, un aspirapolvere senza fili è un’ottima opzione.

E dopo averne provate almeno un paio, che dopo pochi mesi di onorato servizio mi hanno abbandonato, ho avuto la fortuna di provare Dreame T30. Il prodotto, ve lo anticipo prima di andare nel dettaglio, ha un’aspirazione potente, una batteria ad alta capacità e funzioni decisamente smart! E in dote possiede un vero e proprio arsenale di attrezzi che non faranno altro che rendere splendente la vostra casa. Ma, appunto, andiamo nel dettaglio.

Specifiche tecniche di Dreame T30

Dreame Tech T30 è un aspirapolvere che dovete avere! Senza fili, quindi come detto facile da trasportare da una stanza all’altra ed estremamente maneggevole mentre fate pulizia. Con una capacità di aspirazione di 27.000 pa (unità di pressione Pascal), Dreame T30 può raccogliere lo sporco più ostile, oltre alla polvere e ai peli di eventuali animali domestici. Il tutto si traduce nella produzione di 190AW di potenza di aspirazione, il che garantisce grandi quantità di sporcizia facili da eliminare.

Per quanto riguarda la batteria rimovibile, questa è ad alta capacità da 2.900 mAh ed offre fino a 90 minuti di autonomia. Minuto più, minuto meno ma il risultato è di estrema durata. A corredo di tutto questo, c’è un comodo display integrato grazie al quale è possibile visualizzare tutte le informazioni che posso servirci, da tutte le modalità operative di cui necessitiamo alla durata della batteria, dalle informazioni sulla pulizia che stiamo effettuando a molto altro ancora. Si tratta di un sistema di rilevamento intelligente in grado di rilevare diverse concentrazioni di polvere e ve ne dà informazione.

E ora veniamo agli accessori. Come anticipato, sono diversi e sono quelli tipici in dotazione con questo tipo di aspirapolvere. Si compone, quindi, di un ugello piatto, una spazzola a rullo e un pettine a forma di V e un giunto flessibile a gomito. La spazzola integrata riconosce e si adatta automaticamente a pavimenti in legno e tappeti. Insomma, lo sporco è raggiungibile in ogni angolo di casa! lnfine, un supporto a parete funge anche da dock per i vari strumenti, ma anche da stazione di ricarica quando Dreame T30 è “a riposo”. Mentre un serbatoio per polvere ha una capacità di 600 ml, che non è poco!

Dreame Tech T30 è disponibile come aspirapolvere completamente cordless. Si compone di un’asta in fibra di carbonio e un adattatore flessibile a gomito. Molto efficaci e in dotazione al T30 un ugello a spazzola 2 in 1, una spazzola morbida per spolverare, una mini spazzola elettrica, un tubo di prolunga – estremamente utile, vedrete! -, una bocchetta per fessure a LED e una barra multi-spazzola intelligente.

Quest’ultima è progettata per integrarsi con l’asta in fibra di carbonio, facendo così diventare Dreame T30 un’aspirapolvere più tradizionale da utilizzare sul pavimento e non solo. Perchè può essere utilizzata con l’adattatore flessibile a gomito tra l’asta in fibra di carbonio e il contenitore della polvere e, dunque, orientarvi su diverse superfici. D’altra parte, la mini spazzola elettrica, l’ugello a spazzola 2 in 1, la spazzola morbida per spolverare e l’ugello per fessure LED sono realizzati per connettersi direttamente all’aspirapolvere senza la necessità dell’asta in fibra di carbonio.

Uno sguardo approfondito agli accessori

Come anticipato, DreameTech T30 ha in dote molti accessori. Sono diverse le spazzole per qualsiasi tipo di pertugio della casa voi vogliate esplorare e pulire. A disposizione, infatti, abbiamo un ugello a spazzola 2 in 1, una spazzola morbida per spolverare, una mini spazzola elettrica, una bocchetta per fessure a LED e una barra multispazzola intelligente.

Ovviamente, sempre in dotazione, il T30 non può arrivare sguarnito di un adattatore flessibile, un tubo di prolunga e un’asta in fibra di carbonio. In questo modo, T30 diventa abbastanza versatile da pulire una varietà di superfici come pavimenti in legno, tappeti, battiscopa, scaffali e altro. Avete presente lo sporco che si annida in macchina? Perchè no!

La multispazzola intelligente è progettata per pavimenti in legno e moquette ma anche pavimenti normali, mentre la mini spazzola elettrica è progettata per aspirare sporco, peli di animali e vari detriti dalle superfici in tessuto, ma anche i mobili.

Mentre, per gli schermi LCD, tastiere e superfici fragili, la spazzola morbida per spolverare offre una pulizia delicata. Oppure, potete sempre pensare di usare l’ugello a spazzola 2 in 1, ottimo per raccogliere la polvere da varie superfici come tende, tastiere e interni di automobili. L’ugello per fessure a LED consente di raggiungere punti stretti come tra il muro e una mensola o accanto a mobili che in genere non si spostano da anni. Dotato di un paio di luci a LED, è possibile vedere dove l’aspirapolvere sta risucchiando lo sporco, anche al buio.

Oltre agli accessori per la pulizia, Dreame T30 porta in dotazione anche un tubo di prolunga e di un adattatore flessibile. L’adattatore flessibile funge da giunto a gomito che si piega per estendere l’asta in fibra di carbonio, perfetto quando si passa l’aspirapolvere sotto un tavolo o un mobile alto, ad esempio. Mentre l’estensione è ottima per raggiungere punti scomodi come la parte superiore di una libreria, all’interno di un cassetto o sotto i mobili o sotto il letto.

Caratteristiche dell’aspirapolvere

Tre diverse modalità di pulizia forniscono diversi livelli di aspirazione. È possibile selezionare tra Eco, Standard e Turbo. Ovviamente la decisione ricade su quanto sporco c’è da togliere e quanto presto si voglia fare. Il tutto è visualizzabile sul display sul quale, grazie a due soli pulsanti, è possibile scegliere la modalità e mantenerla con un “pulsante lucchetto” che “ricorda” l’ultima opzione scelta e la mantiene anche durante la procedura, evitando di tenere premuto il tasto di accensione.

La durata della batteria è più efficiente nella modalità Eco, poichè consuma circa 90 minuti di autonomia, mentre con quella Standard si attesta alla mezz’ora e, infine, con quella Turbo 15 minuti circa. Inoltre, una modalità automatica rileva i livelli di polvere e regola l’aspirazione di conseguenza.

Il display è integrato ed è di facile lettura. Offre dettagli sulla modalità di pulizia, la durata residua della batteria, i record di pulizia storici e altro ancora. Ad esempio, alla prima accensione, consente di decidere in quale lingua si vuole che T30 “ci parli”.

Ad ogni modo, è tutto ben spiegato in un manuale molto esaustivo e completo di molte lingue.

Uno sguardo alle prestazioni

Il telaio è leggero – mi riferisco al solo telaio perchè, una volta montato, tutto il “corpo” dell’aspirapolvere appare pesante ma comunque maneggevole – e le dimensioni compatte. Tanto che è possibile riporlo facilmente anche se si è deciso di non usare il supporto per appenderlo.

Probabilmente, le capacità di pulizia possono sembrare deludenti. Tuttavia, Dreame Tech T30 offre prestazioni sorprendenti. Ho usato già diverse aspirapolveri wireless e il serbatoio per raccogliere la polvere è necessariamente piccolino. E’ una sorta di compromesso tra maneggevolezza e praticità. Certo è che chi possiede animali domestici – io ho un gatto a pelo lungo – e un appartamento rivestito di moquette e tappeti potrebbe riempire il serbatoio in almeno due sezioni di utilizzo. Ma il metodo di pulizia è talemte semplice che non costituisce problema, almeno a mio avviso.

Anche in modalità Eco – determinante per il risparmio batteria – T30 non ha problemi ad aspirare capelli e peli, sebbene possa sembrare decisamente lento. Passando allo standard, però, T30 cattura ancora più sporcizia e l’aspirazione Turbo è assolutamente fantastica e risparmia decisamente molto tempo. Ogni cambio di ciascuna di queste modalità è automatica e rapida. Allo stesso modo, il passaggio da tappeti a pavimenti è istantaneo.

Oltre ad aspirare il pavimento, ho testato i numerosi accessori di questa magnifica aspirapolvere. Usando la spazzola morbida per spolverare – ero un po’ scettina all’inizio, avendo sempre spolverato con uno straccio! – ho eliminato tutta la polvere e i frammenti di sporco accumulati sotto qualsiasi superficie. Utile anche per la pulizia delle tastiere dei PC, da sempre ricettacolo di briciole e qualsiasi residuo.

Mentre, con la mini spazzola elettrica, si può pulire qualsiasi superficie morbida, dai divani ai cuscini alle sedie imbottite. Infine, l’ugello a spazzola 2 in 1 ha funzionato molto bene per aspirare la polvere dalle fessure più irraggiungibili delle giunture che spesso si trovano nei divani.

La durata della batteria è piuttosto solida. Con una carica, si dovrebbe essere in grado di pulire l’intero appartamento. Dotato di un filtro HEPA, T30 fa un lavoro fantastico con ogni tipologia di sporco. E anche la sua manutenzione è molto semplice: basta lavare qualsiasi pesso o filtro con acqua e lasciarlo asciugare per 24 ore (come riportato sul manuale d’istruzione.

Dove acquistare Dreame Tech T30

Se siete orientati all’acquisto di un aspirapolvere senza fili, Dreame Tech T30 è l’opzione migliore. Disponibile su Amazon, ma anche su Aliexpress a questo link: https://www. aliexpress.com/item/ 1005002119757271.html

Il prezzo è di 420 euro, ma acquistata in pagina, si può usufruire di uno sconto decisamente accattivante: 399.99 dollari. Se a questo si aggiunge il coupon presente

di 20 dollari, il prezzo finale è di 379.99 dollari. Ma occorre sbrigarsi perchè il coupon è valido solo dal 14 al 26 giugno.

Conclusioni

Nel complesso, Dreame Tech T30 è un incredibile aspirapolvere senza fili e sicuramente un prodotto da avere per fare pulizie risparmiando un sacco di tempo. Con a disposizione diversi accessori e funzioni, si tratta di un aspirapolvere di buon valore. La pulizia è sorprendentemente istantanea e rintracciabile su qualsiasi tipo di superficie. Come detto, avendo all’attivo l’uso di altri aspirapolvere, questa l’ho trovata molto solida e ben strutturata.