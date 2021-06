Iliad punta sempre più in alto. Il noto operatore telefonico francese ha deciso di arricchire il suo catalogo di offerte con una tariffa molto interessante. Dopo aver deliziato tutti con il lancio della generosa Flash 120, l’azienda ha pensato anche a qualcosa di più “light”. Ecco di cosa si tratta.

Iliad è noto per le sue tariffe super ricche e vantaggiose. La nuova Flash 120 è sicuramente il sogno di molti. Tuttavia, non tutti hanno bisogno di 120 GB di traffico dati al mese. A ragione di ciò, Iliad ha deciso di lanciare una tariffa che raccoglie tutti i vantaggi della Flash 120 in un formato ridotto, Giga 80. Ecco tutti i dettagli.

Iliad Giga 80: minuti, messaggi e Giga a meno di 10 euro al mese

Giga 80 è una delle nuove tariffe telefoniche di Iliad. Da come si può intuire nel nome, questa comprende 80 GB di traffico dati in 4G/4G+, oltre a minuti illimitati e messaggi illimitati verso tutti. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo anche tutti i servizi essenziali come segreteria telefonica, hotspot personale, ecc.

Come tutte le tariffe Iliad, anche Giga 80 è riservata esclusivamente ai nuovi clienti. Ad oggi, i già clienti Iliad non possono cambiare la loro tariffa. La promo è attivabile a tempo indeterminato. É previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Ovviamente, l’acquisto può essere effettuato sia online che presso uno dei punti vendita fisici autorizzati. Nel caso si scelga la procedura online, la spedizione a casa è gratuita. Per ulteriori dettagli sulla tariffa vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda.

Ph. credit: Iliad.it