Il Prime Day è alle porte (21 e 22 giugno). Anche quest’anno, Amazon ha pensato ad una serie di promozioni mozzafiato per i suoi clienti Prime. Nonostante l’evento non sia ancora iniziato, l’azienda ha già svelato alcuni sconti. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutti quelli più interessanti riguardanti i prodotti hi-tech.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: tutte le offerte in attesa del Prime Day

Apple MacBook Pro 2020 , notebook con display LCD da 13 pollici, performante chip Apple M1, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, Touch Bar, Touch ID, fino a 20 ore di autonomia con una sola carica. Colorazione grigio siderale in promo a soli 1579,00 euro , invece di 1709,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Amazon Basics , mouse wireless ergonomico, DPI regolabili, sensore laser avanzato, connessione wireless da 2,24 GHz. Colorazione viola in promozione a soli 8,79 euro , invece di 10,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

JBL GO 2 , speaker Bluetooth portatile, impermeabile con certificazione IPX7, microfono integrato, funzione di cancellazione del rumore, fino a 5 ore di autonomia con una sola carica. Colorazione nera in offerta a soli 27,99 euro , invece di 34,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple Watch Series 3, smartwatch con chip Apple S3, cassa in alluminio grigio siderale da 42 mm, cinturino sport nero, GPS, display Retina, resistente all'acqua, sistema operativo watchOS 7. In promozione a soli 209,99 euro, invece di 269,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com