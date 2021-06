Microsoft è pronta a lanciare il nuovo software Windows 11

Microsoft da molti mesi è al lavoro sotto il lato software per il suo sistema operativo, diffuso sulla maggior parte di computer e laptop. Non si tratta però di un classico aggiornamento, ma proprio di una nuova versione, Windows 11. Il gigante americano ha annunciato ieri un nuovo evento Windows per il 24 giugno, promettendo di mostrare “cosa c’è dopo per Windows”. L’invito all’evento includeva un’immagine di quello che sembra un nuovo logo di Windows, con la luce che filtra attraverso la finestra in sole due barre verticali, creando un contorno che assomiglia molto al numero 11.

Microsoft preannuncia il nuovo software

L’evento Windows di Microsoft inizia alle 11:00 ET. Dopo l’invito all’evento, il dirigente di Microsoft Yusuf Mehdi ha affermato di non essere “stato così entusiasta di una nuova versione di Windows da Windows 95!” C’è dunque grande attesa anche da parte dei dipendenti stessi per questo nuovo software.

Il passaggio al software Windows 11 sosterrebbe anche il reinvestimento dell’azienda statunitense Windows. Il produttore di software ha segnalato un rinnovato interesse per esso lo scorso anno, durante una pandemia che ha dimostrato quanto sia importante il sistema operativo. L’utilizzo di Windows è aumentato poiché lavoratori e studenti di tutto il mondo si sono rivolti a laptop e PC per lavorare da casa.

Non resta dunque che attendere lo svolgimento dell’evento ufficiale organizzato dal colosso statunitense, sperando in un celere arrivo del nuovo software e che, soprattutto, apporta notevoli novità e funzionalità interessanti.