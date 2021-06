Toshiba Canvio Ready è un hard disk esterno molto simile, in termini di prestazioni generali, al Canvio Basics visto proprio ieri, sebbene presenti un’estetica, tagli di memoria e cavi in confezione completamente differenti.

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, nella maggior parte opaca, ma con una elegante banda lucida (la quale purtroppo trattiene molto le impronte e si sporca facilmente). I materiali utilizzati sono di buona qualità, appare essere resistente, senza scricchiolii o sensazioni di plasticoso. Le dimensioni base sono di 78 x 109 x 14 millimetri, nel caso in cui acquistaste la variante da 4TB, raggiungerà 19,5 millimetri; il peso si aggira attorno ai 149 grammi (per quest’ultima è di 217,5 grammi). E’ un hard disk esterno da 2,5 pollici molto compatto, facilmente trasportabile e leggero.

Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici, si trova solo un led di stato nella parte superiore; posteriormente, invece, ecco arrivare la micro-B, con in confezione un cavo micro-B to USB type-A 3.2 gen1 (compatibile anche con USB type-A 2.0). Non richiede il collegamento ad una presa a muro, in quanto è autoalimentato.

Utilizzo e test

Il Toshiba Canvio Ready viene commercializzato in 3 varianti differenti, 1/2/4TB, con prezzi a partire da 60 euro. Noi abbiamo provato la versione da 2TB. E’ un prodotto alla portata di tutti, viene definito come plug-and-play, in quanto non richiede l’installazione di software di terze parti, ed inoltre è compatibile con qualsiasi dispositivo attualmente presente sul mercato (Windows, Mac OS o similari).

I nostri test sono stati effettuati con un notebook MSI GE66 Raider 10SFS, con processore Intel Core i7 di decima generazione e 16GB di RAM 2666MHz, nonchè connessione con il cavo fornito da Toshiba ad una porta USB type-A 3.1.

Prima di tutto abbiamo avviato CrystalDiskMark 8.0.2, inviando 5 file di dimensioni differenti, 128MB, 1GB e 4GB, per verificare che le velocità si mantenessero costanti anche con richieste importanti. Abbiamo difatti raggiunto 153,04MB/s e 159,01MB/s in lettura/scrittura sequenziale a 128MB, scendendo a 145,82MB/s e 154,52MB/s in lettura/scrittura a 1GB, per finire con 146,12MB/s e 156,88MB/s in lettura/scrittura a 4GB.

Come al solito ci siamo spostati su AS SSD Benchmark, scegliendo l’invio di file da 1GB; in questo caso le velocità sono state leggermente inferiori, si sono fermate a 140,34MB/s e 137,85MB/s in lettura/scrittura, dimostrando ancora una volta una buona affidabilità e costanza.

In ultimo ci siamo affidati ad ATTO Disk Benchmark per la verifica del comportamento del Toshiba Canvio Ready con file di piccole dimensioni, da un minimo di 512 byte fino ad un massimo di 64MB. Le cifre si sono pressoché allineate sui 145MB/s, con picchi da 153,32MB/s in lettura e 149,71MB/s in scrittura.

Toshiba Canvio Ready: conclusioni

In conclusione Toshiba Canvio Ready ha dimostrato di essere un ottimo hard disk esterno da 2,5 pollici da consigliare agli utenti che non vogliono spendere troppo, sono alla ricerca di un HDD compatto e dal design elegante (grazie alla presenza della banda lucida). Le velocità in un certo senso costanti lo rendono affidabile, e pronto a soddisfare esigenze di trasferimento con file di piccole o grandi dimensioni, senza differenze particolari. I 150MB/s non saranno tantissimi, ma chiaramente non stiamo parlando di un SSD, ed il rapporto qualità/prezzo appare favorevole.