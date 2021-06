La Trust GXT 877 Scarr è un solida tastiera meccanica con piastra metallica, e soprattutto LED RGB, una soluzione pensata principalmente per i gamer, ma ideale anche per gli utenti che amano un prodotto dalla qualità elevata, in vendita ad un prezzo inferiore alle aspettative, circa 50 euro.

Le dimensioni ed il peso sono importanti, lo dobbiamo ammettere, raggiunge 457 x 170 x 42 millimetri, arrivando addirittura a 970 grammi complessivi; non è un prodotto facilmente trasportabile, né pensato per la mobilità. Dall’altro lato è apprezzabile la sua robustezza, e la qualità dei materiali utilizzati dall’azienda, la piastra superiore è realizzata in metallo, soluzione ottimale per lunghi utilizzi anche nel tempo, con due altezze raggiungibili grazie ai piedini posteriori.

La tastiera non scivola, si posiziona perfettamente su qualsiasi piano di lavoro, ed è abbastanza ergonomica (il freddo metallo sopratutto in estate potrebbe essere scomodo, quando sudate ad esempio, ma sono “problemi” comuni). Apprezzato “l’incanalamento” dei cavi, davvero utilissimo per riordinarne la disposizione.

Gli switch meccanici seguono il design del prodotto, sono anch’essi robusti e resistenti, nonché pensati per addirittura 50 milioni di pressioni. La Trust GXT 877 Scarr è stata realizzata per resistere anche al gamer più accanito o agguerrito, nonché per durare a mesi e mesi di soprusi da parte dell’utente finale. Un design aggressivo che potrebbe non piacere a tutti, ma che richiama chiaramente il segmento di mercato di destinazione.

Pulsanti, LED RGB e utilizzo

Una delle sue caratteristiche principali riguarda la presenza di LED RGB posti esattamente al di sotto dei tasti meccanici, automaticamente dalla tastiera si potranno impostare 7 modalità di colore differenti, con regolazione della luminosità (un plus che non sempre vediamo).

In confezione troviamo l’apposito estrattore di tasti, integrato nello spazio posteriore alla tastiera, comodissimo per sostituire gli 8 tasti gaming interscambiabili (inclusi in confezione i sostitutivi), o semplicemente per pulire il prodotto (rimuovendo appunto i pulsanti). Oltre a questo spiccano 11 tasti multimediali ad accesso diretto, in modo da poter regolare l’intensità della luminosità, del volume o similari, senza ricorrere al computer. E’ possibile anche attivare una sorta di modalità gioco, con la quale disattivare il tasto Windows, ed evitare di tornare al desktop, nell’eventualità in cui si dovesse premere inavvertitamente.

La corsa dei tasti della Trust GXT 877 Scarr è veramente molto ampia (4 millimetri), è una tastiera non consigliata per gli utenti che devono scrivere parecchio con il proprio computer, in quanto risulta essere molto scomoda e sopratutto molto rumorosa alla pressione. Ideale invece, come dovrebbe essere, per il gaming vero e proprio, gli input vengono ricevuti alla perfezione (non presentano tempi di risposta degni di nota), il feed tattile rasenta la perfezione, e l’ergonomia del tasto non vi farà scivolare il dito nemmeno se fosse leggermente sudato.

Le due inclinazioni sono adeguate per un normale utilizzo, è perfettamente compatibile con qualsiasi notebook/computer, grazie al connettore USB 2.0 (con una comodissima copertura) e la lunghezza del filo rivestito in corda di circa 180 centimetri. E’ autoalimentata, quindi non necessita di una presa a muro, la luminosità massima dei LED RGB non è troppo elevata. Se interessati, Trust ha fatto sapere che è pienamente compatibile anche con PS4 e Xbox One.

Trust GXT 877 Scarr: conclusioni

In conclusione la Trust GXT 877 Scarr è un’ottima tastiera per il gaming, in vendita ad un prezzo più che accessibile ed in linea con le aspettative. I materiali utilizzati sono di altissima qualità e mostrano una maniacale attenzione al dettaglio da parte dell’azienda. Gli unici lati negativi sono forse il peso, decisamente elevato, e la corsa dei tasti troppo profonda, così facendo viene limitata la versatilità.