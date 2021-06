La variante Delta, ovvero quella precedentemente nota come indiana, è diventa la predominante nel Regno Unito anche se sarebbe più giusto dire l’unica legata ai nuovi contagi. Secondo le ultime analisi, il 99% dei casi giornalieri di Covid-19 risalgono proprio a questo ceppo e questo spiega anche l’aumento dei numeri ogni 24 ore. La situazione è critica.

La settimana scorsa i nuovi contagi sono stati 33.630 mentre nell’attuale sono arrivati a 75.953 e sostanzialmente la totalità è colpa proprio della variante Delta. In molti altri paesi sta succedendo lo stesso e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità se i governi non faranno attenzione ci saranno nuove ondate.

Le parole di un esperto britannico: “Questa variante che ora ha preso il posto dell’Alfa [quella inglese] è chiaramente significativamente più contagiosa. Purtroppo, è più probabile che tu finisca in ospedale se sei abbastanza sfortunato da ottenerlo.”

Covid-19: il peso della variante Delta

Il problema maggiore della variante Delta è il fatto che una sola dose vaccini Covid-19 non basta. Per questo motivo il Regno Unito, nonostante l’alto tasso di vaccinazione, sta registrando questi numeri. I numeri dei ricoverati non sta salendo come le ondate precedenti però e questo perché proprio i vaccini riescono comunque a fornire una protezione evitando i casi più gravi della malattia.

Per quanto riguarda la variante Delta diventa assolutamente importante ricevere entrambi le dosi per fermare i contagi. Senza le secondi dosi, anche nonostante tutti i numeri positivi, con questa variante in circolazione diventa difficile poter pensare di tornare alla normalità completamente. Il rischio è di ritrovarsi come nel Regno Unito in poco tempo.