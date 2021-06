Il Panasonic EH-NA65 è un asciugacapelli in vendita a meno di 100 euro, impreziosito dalla tecnologia proprietaria dell’azienda, la nanoe, la quale punta a migliorare la lucentezza dei capelli, rendendoli più fluidi e lucenti, senza seccarli (viene quindi mantenuta l’idratazione) e proteggendoli dai danni che lo stress quotidiano continua a causare.

Esteticamente il prodotto è molto elegante ed appetibile alla vista, ha dimensioni leggermente generose, raggiungendo 231,5 x 215 x 91,5 millimetri, con un peso di 600 grammi, ma dobbiamo ammettere presentare un’impugnatura abbastanza profonda ed ergonomica. Lo si tiene senza troppi problemi in mano, è facile maneggiarlo, né appesantisce troppo anche in un utilizzo prolungato.

Commercializzato in una bellissima colorazione nera, con inserti oro rosa, il prodotto presenta un rivestimento soft-touch piacevole al tatto ma deleterio per quanto riguarda l’usura nel corso del tempo. Non fraintendete, è splendido da vedere e da toccare, ma basta pochissimo per macchiarlo (ad esempio se avete le mani umide o sudate quando vi asciugate i capelli, ed è complicato pulirlo) o rigarlo, in altre parole è molto delicato. Nella parte posteriore è presente un filtro, è inserito ad incastro, può essere facilmente rimosso per la pulizia.

In confezione trovano posto 3 accessori, in primis un beccuccio per l’asciugatura rapida, il cui design combina flussi d’aria delicati e forte, per distribuire nel miglior modo possibile il calore tra i capelli. La resa è molto interessante, sebbene il Panasonic EH-NA65 non raggiunga una velocità troppo elevata, dobbiamo ammettere che in pochissimo tempo vi asciugherà i capelli, mantenendo inalterate le prestazioni generali. In aggiunta abbiamo il solito beccuccio per la messa in piega o il diffusore per onde e ricci morbidi, attenuando così l’effetto crespo.

Modalità d’uso, nanoe ed esperienza

Sul manico sono stati integrati i selettori di potenza, la massima è pari a 2000 watt, e si possono scegliere tre velocità differenti, con a fianco 4 impostazioni di temperatura. Lo spostamento tra una modalità e l’altra è semplicissimo, si raggiunge facilmente sia con mani grandi e piccole, il feedback tattile è piacevole, né troppo duro o morbido. Le differenze di potenza e di calore sono notevoli, per un’esperienza precisa e ben fatta; poco sopra è stato infine posizionato il classico pulsante per l’immediato getto freddo.

La tecnologia nanoe è proprietaria Panasonic, come anticipato il suo obiettivo è di asciugare i capelli senza seccarli o disidratarli, mantenendo difatti la lucentezza e la morbidezza naturale. Rispetto ai normali ioni, secondo gli studi offrono 1000 volte di idratazione in più, le particole nano-metriche penetrano a fondo nei vostri capelli, migliorandone appunto le condizioni, o meglio senza alterarle.

Il Panasonic EH-NA65 non scalda eccessivamente, come altri asciugacapelli, ma riesce a fornire un getto di aria calda costante ed equilibrato, con una rapida asciugatura. La tecnologia nanoe è efficace, dobbiamo ammettere aver notato un miglioramento in termini di lucentezza e morbidezza, in confronto alla normale asciugatura con un asciugacapelli tradizionale; la potenza non è troppo elevata, ma risulta essere perfettamente in grado di svolgere il proprio lavoro anche con utenti dai capelli molto voluminosi e di una lunghezza superiore alla media. Oltre a questo, una volta asciugati sono molto meno elettrici e crespi, non saranno lisci come dopo averli piastrati, però ne rimarrete soddisfatti e noterete la differenza.

Panasonic EH-NA65: conclusioni

In conclusione Panasonic EH-NA65 è un asciugacapelli veramente ottimo, è bello esteticamente, ergonomico nell’utilizzo prolungato, con vari livelli di temperatura e di potenza, nonché con una tecnologia nanoe che porta a risultati migliori rispetto ai classici ioni. Gli handicap sono pochissimi, in primis le dimensioni e la delicatezza del rivestimento applicato, ma davvero nient’altro. Il prezzo di listino di 99 euro è perfettamente adeguato alle prestazioni offerte.