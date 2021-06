Non avete avuto ancora la possibilità di usufruire delle mitiche offerte del Prime Day? Non è troppo tardi! Le promozioni riservate agli utenti Amazon Prime andranno avanti fino a mezzanotte di oggi. Migliaia i prodotti in forte sconto per l’occasione. Andiamo a scoprire qualche proposta hi-tech interessante.

Come già accennato, gli sconti che stiamo per elencarvi sono esclusivi per i clienti Amazon Prime. Tutte le promozioni termineranno dopo la mezzanotte di oggi. Se siete interessati a qualche prodotto, vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon Prime: le proposte dell’ultimo giorno di sconti

Apple iPhone 12 mini , smartphone con display OLED da 5.4 pollici, performante chip A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14. Colorazione Blu in promozione a soli 703,00 euro , invece di 889,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 5.4 pollici, performante chip A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14. Colorazione Blu in promozione a soli , invece di 889,00 euro. – Huawei MateBook D15 , computer portatile con display FullView da 15.6 pollici, processore Intel Core i3-10110U, lettore di impronte digitali, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, sistema operativo Windows Home 10. Colorazione argento in promozione a soli 449,00 euro , invece di 649,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, computer portatile con display FullView da 15.6 pollici, processore Intel Core i3-10110U, lettore di impronte digitali, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, sistema operativo Windows Home 10. Colorazione argento in promozione a soli , invece di 649,00 euro. – Sony RX100 , fotocamera digitale compatta, sensore da 1.0″, ottica 24-70mm F1.2-2.8 Zeiss, schermo LCD regolabile. In promozione a 389,50 euro , invece di 850,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, fotocamera digitale compatta, sensore da 1.0″, ottica 24-70mm F1.2-2.8 Zeiss, schermo LCD regolabile. In promozione a , invece di 850,00 euro. – Huawei MatePad T 10, tablet con display da 9,7 pollici, memoria RAM da 2 GB, memoria interna da 32 GB, processore Octa-Core, doppio speaker. Colorazione Deepsea Blue in promozione a soli 99,00 euro, invece di 179,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

