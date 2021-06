YI 1080P Outdoor PTZ Camera è una recente IP camera da esterno dall’altissimo potenziale, e sopratutto dal prezzo abbastanza ridotto, infatti su Aliexpress la potrete acquistare a soli 50,80 euro, con spedizione direttamente dalla Spagna, quindi senza dazi doganali.

Esteticamente il prodotto è esattamente identico a tutte le precedenti IP camere di YI che abbiamo visto qui su Focustech, è realizzato interamente in plastica opaca, non si sporca facilmente, nè trattiene in nessun modo le impronte, sebbene appaia essere di bassa qualità. Sulla superficie non sono stati posizionati pulsanti di alcun tipo, solamente inferiormente si trova lo slot per la microSD (massimo di 64GB), data l’assenza di una memoria integrata.

Le dimensioni sono abbastanza generose, ma sopratutto non può essere posizionata su un piano, deve obbligatoriamente essere appesa al muro, sfruttando i tasselli e le viti presenti direttamente in confezione. La base è generosa, quindi prestate bene attenzione alle misure.

La YI 1080P Outdoor PTZ Camera non integra una batteria, di conseguenza dovrà essere sempre collegata ad una presa a muro; a fianco del suddetto connettore trova posto anche la presa ethernet, in quanto le possibilità di connessione saranno sostanzialmente due, sia via cavo che tramite il WiFi monobanda (a 2.4GHz). La ricezione del segnale wireless è risultata essere buona, non abbiamo notato difficoltà di alcun tipo.

Funzioni e esperienza d’uso

Dopo averla posizionata e collegata alla presa a muro, la YI 1080P Outdoor PTZ Camera si configura in pochissimi secondi. La massima qualità di riproduzione è il FullHD a 1080p, con visione notturna automatica grazie ai LED IR posizionati attorno all’ottica. La qualità è in linea con le aspettative, presenta un buon dettaglio, una nitidezza più che sufficiente, ed un rispetto dei colori abbastanza soddisfacente; il passaggio alla modalità notturna avviene in poco tempo, da segnalare la presenza di LED bianchi attorno al sensore, utilissimi per illuminare la scena e sfruttare la ripresa a colori anche con il buio (solo con il rilevamento dei movimenti).

Il prodotto è una IP Camera da esterno, è resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP66, ed è motorizzata. L’utente potrà ruotare la visuale di 350° in orizzontale e di 90° in verticale; il movimento è abbastanza silenzioso, preciso e facilmente raggiungibile.

Le funzioni promesse sono generalmente sempre le solite, è possibile rilevare i movimenti (con scelta dell’area di attività, regolazione della sensibilità, inseguimento del soggetto e differenze sui soggetti da rilevare), sfruttare il microfono a due vie, l’altoparlante, un allarme integrato e la visione della camera direttamente tramite l’assistente Amazon Alexa.

La ricezione delle notifiche è rapida, avviene in pochissimi secondi dalla rilevazione del movimento, ed è compatibile con qualsiasi smartphone/tablet in commercio. E’ possibile scegliere un periodo temporale di non ricezione delle notifiche, oppure di regolare il numero di avvisi da ricevere direttamente sul proprio dispositivo.

L’applicazione ufficiale è Yi Home, è compatibile con Android e iOS, è semplice da utilizzare, presenta un’interfaccia pulita, semplice ed ordinata. Dalle impostazioni gli utenti possono attivare/disattivare la camera, oltre a raggiungere tutte le funzioni descritte in precedenza, senza ricorrere a soluzioni troppo complesse.

YI 1080P Outdoor PTZ Camera: conclusioni

In conclusione la YI 1080P Outdoor PTZ Camera è una IP camera da esterno che vale perfettamente il prezzo di 50 euro circa, in termini di qualità e di prestazioni offerte. L’acquisto, come anticipato, potrà essere effettuato direttamente su Aliexpress, scegliete la spedizione dal magazzino della Spagna, in questo modo non dovrete pagare i dazi doganali, e la riceverete senza sorprese. Maggiori dettagli sono disponibili qui.