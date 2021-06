Nel mercato altamente competitivo degli aspirapolvere, Redkey è un marchio che ha già attirato molta attenzione da parte dei consumatori per la sua filosofia del creare prodotti più user-friendly e di alta qualità. Grazie ai continui sforzi, molti degli aspirapolvere Redkey hanno ottenuto il plauso del settore in alcune aree chiave come l’innovazione tecnologica, la qualità e le prestazioni dei prodotti, raggiungendo ripetutamente numeri di vendite record.

Redkey F10 aspirapolvere cordless a prezzo scontato con questo coupon (e speaker Xiaomi in regalo)

Qualche giorno fa, il nuovo aspirapolvere pieghevole portatile senza fili Redkey F10 ha fatto il suo debutto globale su eBay e Selling.com. Nel giorno del suo debutto, si è visto un elevato numero di vendite e ha raggiunto il primo posto nella categoria in termini di popolarità di ricerca. Al 15 giugno, il Redkey F10 ha venduto più di 1.000 unità in Germania, Italia, Spagna, Polonia, Russia e altri paesi, innescando l’entusiasmo dei consumatori e un tasso di feedback positivo del 100%. Gli utenti hanno elogiato l’innovazione tecnica portata da Redkey F10, la comodità della funzione dell’asta pieghevole che allevia completamente il problema di pulire gli angoli nascosti in casa e allevia il carico fisico portato dal lavoro pesante.

I punti di forza dell’aspirapolvere pieghevole senza fili Redkey F10 partono dalla sua facilità d’uso, con l’asta pieghevole appena menzionata per pulire in scenari come il fondo sotto al letto, sotto al divano e molto altro. In termini di autonomia del prodotto, la batteria sostituibile di grande capacità migliora la durata e il design della batteria sostituibile fornisce anche una garanzia per l’uso a lungo termine dell’alimentazione dell’aspirapolvere. In termini di funzionalità avanzate, il Redkey F10 incorpora un sensore di polvere automatico che cambia automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere e alla dimensione delle particelle, permettendo di risparmiare energie elettrica. Questo design intelligente non solo migliora la capacità di pulizia e l’efficienza dell’aspirapolvere, ma rende anche la distribuzione dell’energia più razionale ed ecologica, migliorando la durata e prolungando la vita della batteria.

Naturalmente, tutte le feature menzionate da sole non sarebbero abbastanza da consigliarne l’acquisto. A queste si aggiungono anche le prestazioni elevate dell’aspirapolvere pieghevole cordless portatile Redkey F10 che infatti ha un’eccezionale potenza di aspirazione di 23.000 pa, una straordinaria potenza del motore da 400 W e un’efficienza di cattura della polvere di oltre il 95%. Può assorbire facilmente la polvere da tappeti, pavimenti e ogni angolo di casa. Risolve inoltre il problema di dover ripulire ripetutamente la stessa area perché la prima passata non è bastata.

In termini di sistemi di filtrazione, il Redkey F10 aspirapolvere cordless pieghevole riduce notevolmente la polvere microscopica nell’uscita dell’aria attraverso 3 strati di filtrazione, con una doppia filtrazione HEPA per evitare di causare inquinamento secondario e aumentare notevolmente la durata dei componenti di consumo.

Quando si utilizza l’aspirapolvere, si elimina completamente la preoccupazione dell’utente per gli effetti dannosi della polvere sulla salute. Inoltre, il Redkey F10 arriva con una cartuccia HEPA sostituibile aggiuntiva, che è sia economica che conveniente.

Infine, il Redkey F10 migliora anche l’esperienza d’uso grazie alla luce LED anteriore sulla testina, un pulsante per rimuovere la testina facilmente, un pulsante per scaricare la polvere. La praticità di questo design renderà la pulizia della casa più rapida e meno scocciante.

Andiamo adesso a vedere i dettagli dell’offerta che arriva con il nome di “Mid-Year Sale” e va dal 21 giugno al 26 giugno. Lo store sulla piattaforma di eBay offrirà un altoparlante Bluetooth Xiaomi gratuito con l’acquisto dell’aspirapolvere cordless Redkey F10.

Ma non finisce qui, perché abbiamo anche un codice sconto abbastanza sostanzioso, ovvero “PIT10PERTE“.Con questo si coupon risparmia il 10%, il prezzo scende da 170,52€ a soltanto 153,46€ (prezzo di listino 249,99€). Maggiori info a questo link.