Come parte della propria visione a lungo termine, che secondo alcuni consiste nell’emulare il lato peggiore di ogni altra grande piattaforma, lo scorso martedì Twitter ha annunciato l’imminente introduzione dei Ticketed Spaces e dei Super Follow, funzioni che hanno fatto discutere a lungo. I due programmi costituiscono i primi veri tentativi di Twitter di corteggiare i principali creatori di contenuti per spingerli a pubblicare di più e ospitare un maggior numero di eventi.

Le principali novità riguardano soprattutto la funzione Super Follow

Le richieste di adesione per entrambe le funzionalità sono attualmente aperte a tutte le aspiranti celebrità di Twitter che soddisfano una breve serie di criteri: in particolare, per entrare nel programma Super Follows è necessario essere residenti negli Stati Uniti, avere più di 18 anni, avere almeno 10.000 follower e aver twittato almeno 25 volte negli ultimi 30 giorni. Per il programma Ticketed Spaces, è necessario avere più di 18 anni, un indirizzo e-mail verificato, almeno 1000 follower personali e non aver mai commesso violazioni delle politiche pubblicitarie di Twitter né violazioni degli standard del sito per la monetizzazione dei contenuti. Inoltre, occorre aver ospitato almeno tre conversazioni tramite Twitter Spaces negli ultimi 30 giorni.

In entrambi i casi, è possibile inviare le richieste di adesione all’interno dell’app di Twitter, sotto una nuova scheda denominata “Monetizzazione”. Per la prima volta sono noti i prezzi ufficiali che i creatori che partecipano al programma Super Follows possono far pagare ai loro fan. In questo momento, Twitter offre tre livelli di prezzo per gli abbonamenti mensili: 2,99 dollari, 4,99 dollari o 9,99 dollari. Per quanto riguarda il programma Ticketed Spaces, invece, l’utente effettua un pagamento una tantum per partecipare a una chat esclusiva di Spaces che i creatori possono ospitare. Twitter spiega che i creatori hanno un ampio margine di manovra al momento di fissare un prezzo per i loro eventi: durante la beta, essi sono liberi di addebitare da un minimo di 1 a un incredibile massimo di 999 dollari!