Molto prima del Medioevo, un periodo più lungo e più oscuro governava gran parte della vita sulla Terra, compresi i Neanderthal e i primi esseri umani. Ora gli scienziati stanno facendo luce su questo periodo in cui la vita veniva vissuta nelle caverne durante i freddi e cupi mesi invernali.

Per illuminare i loro giorni e le loro notti, i gruppi durante il periodo paleolitico si affidavano a fonti di luce artificiale per illuminare le profonde e buie grotte che usavano come riparo. Ma tale illuminazione ha fatto di più che permettere loro di cucinare e muoversi. Questa illuminazione ha permesso il primo comportamento simbolico che migliaia di anni dopo sarebbe stato sancito come arte.

Un team di ricercatori guidato da Mariángeles Medina-Alcaide dell’Università della Cantabria, in Spagna, ha ricreato i tre tipi comuni di sistemi di illuminazione paleolitici – torce, lampade a grasso e caminetti – per capire meglio come gli abitanti delle caverne durante questo periodo potrebbero aver viaggiato, vissuto e ha creato dipinti che continuano a ispirare gli esseri umani moderni. “L’illuminazione artificiale è stata una risorsa fisica cruciale per l’espansione di complessi comportamenti sociali ed economici nei gruppi paleolitici, in particolare per lo sviluppo delle prime esplorazioni paleospeleologiche e per l’origine dell’arte nelle grotte“, hanno scritto gli autori dello studio.

Ogni fonte di luce aveva i suoi vantaggi e svantaggi

Pubblicato sulla rivista PLOS ONE, lo studio documenta come Medina-Alcaide e i suoi colleghi abbiano utilizzato prove archeologiche di resti di illuminazione trovati in diverse grotte paleolitiche con arte rupestre nel sud-ovest dell’Europa per replicare i tipi di illuminazione artificiale presumibilmente utilizzati dagli abitanti delle caverne umani originali.

Il team ha scoperto fino a che punto l’intensità e la durata della luce, l’area di illuminazione e la temperatura del colore influenzano il modo in cui una grotta può essere utilizzata dai suoi abitanti.

Gli scienziati hanno condotto esperimenti nella grotta Isuntza 1 nella regione basca della Spagna utilizzando prove archeologiche provenienti da simili grotte paleolitiche per ricreare i tipi di torce, lampade e caminetti che gli abitanti originari avrebbero probabilmente usato per vivere in tali grotte. I loro esperimenti includevano cinque torce realizzate con resine di edera, ginepro, quercia, betulla e pino; due lampade in pietra a grasso animale e un piccolo camino con legno di quercia e ginepro.

Le torce hanno la massima intensità luminosa, sono facilmente trasportabili e non abbagliano gli occhi di chi le porta. Ma emettono anche alti volumi di fumo e si esauriscono rapidamente, limitando il tempo in cui una persona può esplorare una grotta senza rimanere senza luce. Al contrario, le lampade a grasso bruciano più a lungo e producono meno fumo, ma producono meno luce e abbagliano l’occhio umano, rendendo difficile viaggiare al buio. I caminetti producevano fumo eccessivo ed erano fermi, limitando la loro utilità a chiunque sperasse di esplorare le profondità di una grotta. A complicare le cose è il fatto che tutte queste fonti di luce combustibili sono influenzate dalla temperatura e dall’umidità all’interno della grotta.

Per verificare le loro scoperte, i ricercatori hanno applicato i dati luminosi stimati di una grotta paleolitica con corrispondenti pitture rupestri (Atxurra nel nord della Spagna) in 3D attraverso la tecnologia GIS per comprendere le implicazioni archeologiche dell’illuminazione nelle attività sotterranee paleolitiche.

Gli autori sperano che il loro lavoro approfondisca la comprensione di come potrebbe essere stato accedere alle parti più oscure delle grotte abitate, soprattutto per creare arte. “I nostri esperimenti sull’illuminazione paleolitica indicano la pianificazione dell’uso umano delle grotte in questo periodo e l’importanza degli studi sull’illuminazione per svelare le attività svolte dai nostri antenati“, hanno scritto.