Affascinante e temerario, intrigante e redditizio. Investire in Bitcoin e in criptovalute, può essere visto e considerato sotto molteplici punti di vista. Quindi, può essere utile conoscere alcuni aspetti, prima di investire in Bitcoin e in criptovalute. Tra le diverse cose utili da sapere, soprattutto se si sta entrando per la prima volta nell’affascinante universo costituito dall’investimento di BTC, riguarda il comprendere la blockchain di Bitcoin.

La blockchain è apparsa nel 2008 con i Bitcoin. Questa nuova tecnologia, in estrema sintesi, offre l’opportunità di fare un trasferimento di valore online. Di conseguenza, gli utenti di internet possono comodamente inviare denaro attraverso il web in modo indipendente, ovvero senza un intervento di terze parti, vedi banche, in modo sicuro. Altro aspetto che può essere utile sapere, verte il conoscere, oltre che i Bitcoin, quali possono essere le altre principali criptovalute prima di investire.

D’altra parte, è da registrare che, dall’avvento del Bitcoin, sono emerse molte altre diverse criptovalute. La maggior parte, in vero, sono solo copie di Bitcoin e, probabilmente, per questa ragione, sono destinate ad avere un non grande futuro. Tuttavia, alcune di esse, hanno creato innovazioni reali ed è quindi importante avere familiarità con le principali e migliori criptovalute in circolazione.

A tal proposito, si rammenta che sul web sono disponibili, per una attenta valutazione, numerose e diverse pagine che sono state appositamente create per poter visualizzare tutti i prezzi delle criptovalute in dettaglio, ma, anche, per accedere alle ultime notizie relative alla valuta in questione che si desidera consultare. Di base, comunque, prima di investire in Bitcoin e in criptovalute, è necessario comprendere i rischi. Difatti, l’elevata volatilità del prezzo delle criptovalute spesso porta a grandi fluttuazioni.

Se questo può portare a grandi guadagni, può anche portare a pesanti perdite. Si raccomanda, di conseguenza, di provvedere ad investire solo una piccola parte del proprio capitale. Alcuni esperti raccomandano, perfino, che gli investitori istituzionali, ovvero i professionali, investano solo dal 2 al 5% del loro capitale in questo nuovo mercato. Bitcoin e altri asset sono anche visti come un modo per diversificare i personali investimenti perché i loro prezzi non sono correlati ad altri asset al momento.

Quindi, il miglior consiglio è, probabilmente, quello di investire una somma che ci si può permettere di perdere. Altro fondamentale aspetto, è il definire la strategia di investimento. In questo, Bitcoin System risulta essere di fondamentale importanza.

In linea generale, esistono due principali strategie, ossia l’investimento in Bitcoin a lungo termine e l’investimento in Bitcoin a brevissimo termine. Nel primo caso, cioè l’investimento in Bitcoin a lungo termine, si delineano tipologie di investitori che acquistano valute per un ritorno nel tempo.

Si tratta, infatti, di andare ad investire, in una o più criptovalute di propria scelta, con il fine di realizzare un profitto che può avvenire in diversi mesi o, addirittura, anni. Invece, per quanto riguarda l’investimento in Bitcoin a brevissimo termine, si parla di trader che praticano il trading puro, cioè fanno diverse dozzine o addirittura centinaia di transazioni su criptovalute su base giornaliera.

Questa seconda strategia richiede molto più coinvolgimento e tecnica. In ogni caso, a prescindere dalla personale strategia, è utile sapere che possibile investire in Bitcoin e criptovalute con pochi clic, anche grazie alla presenza sul web di numerose qualificate e professionali piattaforme online. Altro aspetto che può essere utile sapere prima di investire in Bitcoin e in criptovalute, è dato dall’andarsi a concentrare sulle criptovalute che portano novità.

È importante, infatti, che la valuta abbia un’utilità e non sia ancora un’altra copia di Bitcoin. Ad esempio, andando a concludere, Ethereum ci consente di lanciare una raccolta fondi di criptovaluta chiamata ICO.