Covid-19, inizia lo studio per le vaccinazioni durante e dopo la gravidanza

Un gruppo di scienziati sta svolgendo uno studio osservazionale per valutare le risposte immunitarie generate dai vaccini Covid-19 somministrati a persone in gravidanza o dopo il parto. I ricercatori misureranno lo sviluppo e la durata degli anticorpi contro SARS-CoV-2 nelle persone vaccinate durante la gravidanza o nei primi due mesi dopo il parto. I ricercatori valuteranno anche la sicurezza del vaccino e valuteranno il trasferimento degli anticorpi indotti dal vaccino ai neonati attraverso la placenta e attraverso il latte materno.

I vaccini contro il Covid-19 e la gravidanza

Lo studio, chiamato MOMI-VAX, è sponsorizzato e finanziato dal National Institutes of Health. “Decine di migliaia di persone in gravidanza e allattamento negli Stati Uniti hanno scelto di ricevere i vaccini Covid-19 disponibili con l’autorizzazione all’uso di emergenza. Tuttavia, mancano dati clinici solidi e prospettici sulla vaccinazione in queste popolazioni”, ha affermato il direttore del NIH Anthony S. Fauci. “I risultati di questo studio colmeranno le lacune nelle nostre conoscenze e aiuteranno a informare le raccomandazioni politiche e il processo decisionale personale sul virus vaccinazione durante la gravidanza e nel periodo postpartum.”

Le persone in gravidanza con infezione dal coronavirus hanno maggiori probabilità di essere ricoverate in ospedale, essere ricoverate nell’unità di terapia intensiva, richiedere la ventilazione meccanica e morire a causa della malattia rispetto alle loro coetanee non gravide. Proprio per questo la vaccinazione assume grande importanza. Finora, i vaccini sembrano essere sicuri in queste popolazioni.

Lo studio si baserà su varie ricerche migliorando la comprensione delle risposte anticorpali ai vaccini Covid-19 tra le persone in gravidanza e dopo il parto e il trasferimento di anticorpi ai loro bambini durante la gravidanza o attraverso il latte materno. L’esperienza con altre malattie suggerisce che il trasferimento di anticorpi indotti dal vaccino dalla madre al bambino potrebbe aiutare a proteggere neonati e bambini da coronavirus durante i primi anni di vita.