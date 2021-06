Stellar è un protocollo peer-to-peer open source per trasferimenti globali sicuri di valuta elettronica che consente transazioni transfrontaliere istantanee tra praticamente qualsiasi coppia di valute internazionali.

Stellar è stato progettato per soddisfare le esigenze degli utenti Internet che desiderano inviare strumenti finanziari come pagamenti, rimesse, bonifici e assicurazioni attraverso i confini internazionali in modo sicuro e protetto.

Stellar non richiede alcun pagamento o informazioni sul conto bancario per il trasferimento. Stellar utilizza la propria rete proprietaria e i portafogli Stellar ed è privo di norme sulla privacy di terze parti.

Stellar potrebbe offrire un’interessante opportunità per i trader che desiderano diversificare le proprie partecipazioni lontano dal bitcoin. Ecco una breve introduzione alla moneta e alle sue prospettive di business.

Da Dove Arriva Stellar?

Stellar è stato sviluppato da J. Andrew Farley e Brian Keelan, con il supporto dei crittografi Grant Jackson, J. Eric Evans e Peter Schwabe. Stellar si basa sul progetto software open source Stellaris, insieme ad altri noti progetti open source come Zephyrhills e Stellaris.

Questo progetto è stato avviato come uno sforzo congiunto tra Stellar e Zephyrhills, e successivamente da Stellarium, un progetto creato dagli sviluppatori principali di Stellar.

La recensione di Stellar evidenzia che Stellar è “la più versatile” delle quattro criptovalute disponibili oggi sul mercato. Questo perché Stellar può essere utilizzata per più di semplici trasferimenti monetari. Attraverso il modello di connettività flessibile di Stellar, gli utenti possono facilmente creare fatture e accettare pagamenti con il loro portafoglio.

La criptovaluta nativa di Stellar è il Lumen (XLM). Stellar è progettato come una “rete aperta per l’archiviazione e lo spostamento di denaro” che consente alle persone di creare, inviare e scambiare denaro digitale.

È progettato per vendere e scambiare tutti i soldi digitali, non solo la criptovaluta associata a Stellar, il Lumen, anche se dovrai possedere un po’ di Lumen per effettuare transazioni. Chi volesse comprare Stellar o altre monete digitali, può farlo attraverso piattaforme come Bitcoin Storm.

Come Opera Questa Criptovaluta?

Stellar utilizza il pacchetto Stellar Enterprise Software per operare. Come altre tecnologie open source, Stellar ha una vivace comunità di contributori che scrivono codice e gestiscono il sito Web Stellar.

Ci sono numerosi blog che parlano di Stellar Cryptocurrency, come il sito web Stellar DECT e della Stellar Wallet Guide, tra gli altri. È interessante notare che Stellar è supportato da un consorzio industriale chiamato The Stellar Core Foundation, che mira a promuovere sistemi distribuiti e utilizzare software open source. Questa alleanza è stata creata per garantire che Stellar abbia l’opportunità di continuare a sviluppare e fornire alla comunità innovazioni all’avanguardia.

Stellar, a differenza di altre valute, utilizza un metodo di pagamento diverso rispetto alla maggior parte degli altri. Stellar Lumens è principalmente una risorsa digitale, ma funziona con qualsiasi risorsa digitale ed è negoziabile nelle principali borse come Stellar Exchanges.

Ciò conferisce a Stellar il suo netto vantaggio rispetto ad altre valute. E’ stata scelta su tutte le altre valute sugli Scambi Stellari perché ha la più grande offerta circolante di Lumen, i più alti margini di profitto e i tempi di transazione più rapidi, ed è stata scelta come vincitrice degli Stellar Awards nel 2021.

Stellar, come altre valute, gode anche di un grande interesse da parte dei commercianti online che la accettano per fornire servizi monetari. Gli stabilimenti online possono aumentare significativamente i loro dati di vendita utilizzando Stellar per pagare le loro vendite e servizi.

Stellar Lumens viene utilizzato per i mercati locali come StellarDEX. Stellar Cryptocurrency gode dei maggiori vantaggi rispetto ad altre valute grazie ai suoi metodi di pagamento a basso interesse. I suoi bassi costi di transazione e l’elevata velocità delle transazioni attirano molti utenti.