Voglia di risparmio sui migliori prodotti hi-tech? É ora di fare visita ad Amazon. L’e-commerce ha appena lanciato una serie di offerte su migliaia di prodotti hi-tech e non. In questo articolo andiamo ad elencarvi alcune delle migliori promo tecnologiche del giorno.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori offerte del giorno

Apple iPhone 11 , smartphone con display LCD da 6.1 pollici, performante chip A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14. In promozione nella colorazione nera a soli 669,00 euro , invece di 769,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Samsung Galaxy S21+ 5G , smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 8 GB, Dual SIM, supporto eSIM. Colorazione Phantom Violet in promozione a soli 980,00 euro , invece di 1079,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Honor Choice , auricolari true wireless, Bluetooth 5.0, riduzione del rumore durante le chiamate, doppio microfono, impermeabili e antipolvere con certificazione IP54. Colorazione bianca in offerta lampo a soli 26,29 euro , invece di 32,90 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

LG NanoCell 50NANO806PA, Smart TV LED 4K Ultra HD da 50 pollici, processore Quad Core 4K, connettività Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, game optimizer, Google Assistant e Alexa integrati, telecomando puntatore incluso nella confezione. In offerta a 599,00 euro, invece di 899,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

