Gli scienziati israeliani hanno scoperto un nuovo “primitivo umano”

Gli scavi in una cava vicino alla città centrale di Ramla hanno portato alla luce resti preistorici che non potevano essere abbinati a nessuna specie conosciuta del genere Homo. Gli scienziati dell’Università di Tel Aviv hanno soprannominato la “scoperta straordinaria” come “tipo Nesher Ramla Homo”. I fossili risalgono tra 140.000 e 120.000 anni fa e il team ritiene che questo primitivo si sarebbe sovrapposto all’Homo sapiens, il lignaggio degli umani moderni.

“La morfologia degli umani di Nesher Ramla condivide caratteristiche sia con i Neanderthal che con l’Homo arcaico”, hanno detto i ricercatori in una nota. “Allo stesso tempo, questo tipo di Homo è molto diverso dagli umani moderni: mostra una struttura del cranio completamente diversa, nessun mento e denti molto grandi”.

La scoperta degli scienziati in Israele

I ricercatori hanno suggerito che alcuni fossili precedentemente scoperti in Israele risalenti a 400.000 anni fa potrebbero appartenere allo stesso tipo umano preistorico. La dentista e antropologa Rachel Sarig dell’Università di Tel Aviv ha affermato che in precedenza i ricercatori avevano cercato di attribuire le ossa più antiche a gruppi umani noti come l’Homo sapiens o l’uomo di Neanderthal. “Ma ora diciamo: No. Questo è un gruppo in sé, con caratteristiche e caratteristiche distinte“, ha detto.

“Prima di queste nuove scoperte, la maggior parte dei ricercatori credeva che i Neanderthal fossero una “storia europea”, in cui piccoli gruppi di loro erano costretti a migrare verso sud per sfuggire ai ghiacciai in espansione”, ha detto Israel Hershkovitz dell’Università di Tel Aviv. “I nostri risultati implicano che i famosi Neanderthal dell’Europa occidentale sono solo i resti di una popolazione molto più ampia che viveva qui nel Levante, e non viceversa”.