Per più di un mese, Bitcoin ha rallentato per una serie di motivi. Questi includono la repressione della Cina e i messaggi contrastanti di Elon Musk che esprimono sostegno e scetticismo. Gli analisti di J.P. Morgan ritengono che un’altra dinamica, che ha poco a che fare con il caso della valuta digitale, potrebbe pesare su di essa nel prossimo mese.

Grayscale, il più grande fornitore di fondi Bitcoin, vende regolarmente azioni del suo fondo più rinomato, Grayscale Bitcoin Trust. Questo fondo ha ora 21,9 milioni di dollari di asset in gestione. Questo trust è stato creato come collocamento privato in cui investitori qualificati possono acquistare azioni direttamente da Grayscale.

Il blocco delle azioni GBTC vendute alla fine del 2020 e all’inizio del 2021 terminerà a giugno e luglio. J.P. Morgan si aspetta che molti degli investitori di sei mesi inizino a vendere le loro azioni. La fiducia era molto richiesta nel momento in cui Bitcoin stava crescendo.

Nikolaos Panigirtzoglou, analista di J.P Morgan, ha scritto che dicembre e gennaio sono stati i mesi con i maggiori afflussi mensili al GBTC. Queste cifre, che si attestano a $ 2 miliardi e $ 1,7 milioni, riflettono in larga misura le negoziazioni di monetizzazione premium GBTC da parte di hedge fund e altri investitori.

Questi investitori venderanno probabilmente alcune o tutte le loro azioni GBTC al termine del periodo di blocco di sei mesi a giugno o luglio, il che eserciterà una pressione al ribasso su GBTC e altri mercati Bitcoin.

Il Calo DI Bitcoin

Non sono gli unici a fuggire da Bitcoin. Negli ultimi due mesi, la criptovaluta più preziosa è scesa in modo significativo da $ 64.800 (il massimo storico) a $ 34.300.

Grayscale è un attore di primo piano nell’ecosistema delle criptovalute. Offre prodotti che tracciano più asset digitali, che sono stati molto popolari tra gli investitori istituzionali.

Il trust Bitcoin è l’unico trust Bitcoin e può essere scambiato con uno sconto pari o superiore al suo valore patrimoniale netto. Per i cinque anni in cui ha iniziato a fare trading pubblicamente, è stato scambiato con una cifra superiore.

Questo perché era un prodotto esclusivo e gli investitori tradizionali non avevano altre opzioni per acquistare Bitcoin. Tuttavia, le azioni sono state scambiate a perdita negli ultimi mesi. Questo perché ora ci sono più modi per acquistare Bitcoin, quindi la scarsità del fondo è diminuita. Ad esempio, gli investitori possono acquistare fondi negoziati in borsa canadesi che detengono Bitcoin. Ci sono piattaforme online, come ad esempio Bitcoin Rush, dove le persone possono iniziare ad investire senza aiuti da terzi.

Aziende come PayPal Holdings (ticker: PYPL), consentono ai clienti di acquistare e vendere Bitcoin. I trust ora commerciano con uno sconto del 9%, con uno sconto del 20% quest’anno.

Il CEO di Grayscale Michael Sonnenshein ha dichiarato in un’intervista che Grayscale aveva interrotto i collocamenti privati ​​da marzo a causa dello sconto.

Perché gli investitori dovrebbero acquistare Grayscale alla sua valutazione patrimoniale netta quando possono acquistare azioni sui mercati aperti per meno? J.P. Morgan si sbaglia sulla possibilità di vendere pressioni in GBTC dopo la fine dell’attuale blocco.

Ha detto: “In generale, i nostri investitori lo stanno guardando per una tempistica a medio e lungo termine“.

Gli investitori potrebbero essere riluttanti a vendere asset in un mercato in declino, dove potrebbero non sentirsi a proprio agio nel vendere in perdita.

Sonnenshein ha affermato che gli investitori penseranno al valore delle azioni rispetto ai valori patrimoniali netti o al Bitcoin prima di considerare la liquidità.

Grayscale Bitcoin Trust potrebbe vedere ulteriori cambiamenti. Grayscale ha chiesto che venga convertito in un ETF, uno sviluppo che potrebbe generare un notevole interesse per il prodotto, ma significherebbe anche la scomparsa di premi e sconti.