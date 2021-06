WD_Black SN850 Gen4 è un SSD NMVe M.2 dalle prestazioni mai viste prima, decisamente migliore rispetto a tutti gli altri SSD interni provati e recensiti qui su Focustech, sebbene comunque abbia un prezzo più elevato, in quanto la versione da 1TB costerà 274,99 euro, contro i 150 euro della concorrenza.

Esteticamente il prodotto non presenta peculiarità o specifiche uniche nel proprio genere, ha una copertura di colorazione nera, raggiungendo dimensioni di 800 x 22 x 2,38 millimetri. In commercio troviamo 3 versioni differenti, si parte da 500GB, passando poi per 1TB, con un massimo di 2TB.

Uno dei “problemi” più grandi del WD_Black SN850 Gen4 è la temperatura raggiunta, infatti in alcuni test di altri utenti ha raggiunto livelli molto alti, parliamo addirittura di 87/90 gradi; proprio per questo motivo, l’azienda ha lanciato sul mercato anche modelli con dissipatore di calore, i prezzi sono diversi, valutate il prodotto che più si adatta alle vostre esigenze. Noi abbiamo avuto l’occasione di testare la variante con dissipatore integrato, e dobbiamo ammettere che le temperature sono restate nella norma dei dispositivi dello stesso tipo, è solamente un filo più spesso del normale (non è rumoroso), di conseguenza prestate bene attenzione allo spazio che avete a disposizione nel case.

Hardware e specifiche

Ciò che rende speciale il WD_Black SN850 Gen4 è la connessione, la PCIe Gen4 x4, pienamente compatibile con le schede madri di ultima generazione. Nel momento in cui state pensando di acquistarlo, dovete prestare particolare attenzione alla compatibilità con il vostro sistema, in quanto potrebbe non supportarlo, o comunque non permettere il raggiungimento delle velocità promesse da Western Digital.

Il drive è un M.2 2280 con protocollo NVMe 1.3, con valore endurance di 600TBW, e memoria a 96 layer BiC S4 3D TLC NAND a 8-channel di Sandisk. Non manca 1GB di RAM DDR4 in buffer, per una migliore stabilità in scrittura, ed un sistema che permetta di ridurre le prestazioni nel momento in cui dovesse rilevare una temperatura elevata. Il prodotto è inserito perfettamente nella linea WD_Black già vista qui su Focustech con l’ottimo SSD esterno.

L’azienda promette prestazioni incredibili, dalla scheda tecnica apprendiamo infatti che dovrebbe raggiungere velocità di 7000MB/s in lettura e di 5300MB/s in scrittura, quando un SSD NVMe standard si aggira attorno ai 3500MB/s in lettura sequenziale. Ma sarà vero?

I test

I nostri benchmark sono stati effettuati con un MSI GE66 Raider, con processore Intel Core i7 di decima generazione e 16GB di RAM 3200MHz; dei modelli in commercio, noi abbiamo provato la versione da 1TB (con dissipatore integrato, come già descritto sopra). Con CrystalDiskMark 8.0.2 abbiamo inviato 5 file da 128MB, 256MB e 4GB, raggiungendo velocità di lettura/scrittura in linea con le aspettative, la media si è aggirata sui 6500MB/s in lettura sequenziale e 4810MB/s in scrittura sequenziale, segnale di ottima stabilità anche con file dalle dimensioni differenti.

Volendo testarlo infine in varie condizioni, sopratutto con elementi molto piccoli (che sono i più complessi per un SSD), abbiamo avviato ATTO, ed inviato dimensioni da 1MB. Il WD_Black SN850 Gen4 non ha disilluso le nostre aspettative, mantenendo una media straordinaria, infatti anche in questo caso si è aggirato attorno ai 6560MB/s in lettura, per fermarsi sui 4700/4800MB/s in scrittura sequenziale.

WD_Black SN850 Gen4: conclusioni

In conclusione WD_Black SN850 Gen4 è un SSD che viene dal futuro, un prodotto da acquistare se avete un notebook di nuova generazione, ancora meglio se votato al gaming, che volete spingere al massimo delle sue forze e potenzialità. Prestate attenzione alla compatibilità con la scheda madre, e sopratutto alle temperature, valutando eventualmente l’acquisto del modello con dissipatore di calore. I prezzi, purtroppo, non sono alla portata di tutti, i 500GB partono da 152,99 euro (con dissipatore 174,99 euro), 1TB si ferma a 274,99 euro (312,99 euro l’altra versione), per salire infine ai 2TB da 549 euro (593 euro l’altro modello), ma le prestazioni li giustificano pienamente.