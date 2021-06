Poiché i prezzi delle criptovalute fluttuano, il mining è diventato un’opzione di investimento popolare. Ci sono domande sull’impronta di carbonio del mining di criptovalute.

Il mining di criptovalute richiede molta potenza di calcolo che, a sua volta, richiede molta più energia. L’hardware di mining richiede sistemi di raffreddamento per evitare il surriscaldamento durante il calcolo di algoritmi complessi. Questo consuma più energia.

Una Soluzione Ecologica

GoMining ha risolto questo problema nel settore delle criptovalute creando un’offerta commerciale che è sia ecologica che risparmia denaro per gli investitori. L’attrezzatura di GoMining distribuisce l’energia in modo uniforme e non consente un consumo eccessivo di energia.

Il token GoMining (GMT), è costruito sulla blockchain di Ethereum. Questa blockchain è nota per i suoi costanti sforzi per rendere il mining più ecologico. ETH 2.0 dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Presenterà un aggiornamento più efficiente al suo modello di mining Proof of Work e staking.

La blockchain ETH che esegue gli smart contract GMT può condurre circa 15 transazioni al secondo per un costo energetico di 50kWh per transazione. Questo è significativamente inferiore rispetto ad altri metodi di mining di criptovaluta.

GMT offre agli utenti il ​​doppio dei vantaggi dei guadagni giornalieri e delle miniere eco-compatibili. L’utente può ancora godere dei benefici dei suoi guadagni, ma non contribuirà al cambiamento climatico.

GMT utilizza il modello Proof of Work per estrarre la criptovaluta. Ciò significa che le transazioni sono verificate dal lavoro. Questo modello è ideale perché rappresenta oltre l’80% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute.

Proof of Work premia i minatori con ricompense basate sull’inflazione per il completamento delle transazioni. Tutti i possessori di monete sono soggetti a tassazione per completare questo lavoro sulla blockchain.

Ciò non riduce l’investimento dell’utente. I possessori di token non perdono perché i token aumentano di valore e continuano a raccogliere i frutti dei loro investimenti. E non cambia il modo di investire chi è nuovo può cominciare ad investire attraverso piattaforme digitali come Immediate Edge.

GMT è in grado di fornire agli utenti un’esperienza di mining ecologica gestendo efficacemente il funzionamento della rete. Gestiscono anche i costi di transazione della blockchain. Questi elementi garantiranno un’esperienza mineraria ecologica.

I macchinari di GoMining sono efficienti dal punto di vista energetico. GoMining è un servizio all’avanguardia che raggiunge un perfetto equilibrio tra efficienza e operazioni rispettose dell’ambiente.

Poiché i costi dell’elettricità determinano la fattibilità economica e la fattibilità economica di qualsiasi progetto minerario, sono cruciali. GoMining utilizza una strategia per risparmiare elettricità e risparmiare denaro ai possessori di token.

L’efficienza energetica media del token sarà di 60 W/TH durante l’emissione del token primario. Ciò significa che occorrono 60 W per alimentare 1 TH.

Variabile e dipendente da molti fattori, il costo dell’elettricità può essere molto elevato. Il prezzo medio mondiale dell’elettricità può essere utilizzato per calcolare il costo. Il prezzo per 1 kWh sarà di 0,45 USD nella fase iniziale del rilascio del token.

Gli utenti possono calcolare il prezzo dell’elettricità confrontando la quantità di elettricità che consumano e il prezzo dell’elettricità.

Calcolo

1,44 kW * 0,045 USA = 0,0648 USD/giorno.

GoMining è una piattaforma di mining ben progettata per tutti gli investitori. Questa è una grande opportunità per coloro che sono interessati al mining di criptovalute e vogliono anche ridurre la propria impronta di carbonio.

Mentre i governi esaminano l’attività mineraria rispettosa del carbonio, stanno cercando di assicurarsi che gli investitori con un’elevata impronta di carbonio siano ritenuti responsabili. La politica globale è sempre più preoccupata per il cambiamento climatico. Gli effetti possono già essere avvertiti in diverse regioni del mondo.

Sempre più aziende stanno ora cercando modi innovativi per implementare strategie operative che si prendano cura dell’ambiente. GoMining è una di queste società che si è occupata di garantire che i propri metodi di estrazione siano meno dannosi per l’ambiente.