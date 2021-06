Reolink Argus 2E è un’ottima telecamera da esterno, dotata di un accessorio (acquistabile a parte) davvero molto particolare, un pannello solare in grado di garantire una carica pressoché infinita, senza obbligare l’utente a ricorrere ad una presa a muro per la batteria.

Esteticamente il prodotto non presenta molte differenze dall’altro modello recensito tempo fa, è realizzato interamente in plastica bianca, lucida che trattiene abbastanza le impronte e si sporca facilmente, con un inserto nero nella parte anteriore. Le dimensioni non sono troppo elevate, infatti raggiunge 105 x 96 x 58 millimetri, con una distanza dal muro di circa 61 millimetri.

L’aggancio è molto comodo, facilmente raggiungibile e removibile rapidamente, in confezione si trovano i tasselli per il posizionamento nel muro, con possibilità di raggiungere l’angolazione preferita, grazie alla presenza di un sistema rotativo a sfera. Altrettanto apprezzata è la possibilità di posizionarla anche su un piano di lavoro (di conseguenza non siete obbligati a fare i buchi nel muro), rendendola difatti molto più versatile di tante altre.

Il pannello solare può anch’esso essere appeso al muro, presenta un prezzo aggiuntivo di circa 29,99 euro (lo trovate tranquillamente su Amazon), il cavo di alimentazione, che collegherà i due dispositivi, raggiunge una lunghezza di 4 metri, ed è compatibile anche con altri modelli Reolink. Il suo funzionamento è eccellente, installato nelle giuste condizioni, vi darà non poche soddisfazioni (ricordate inoltre che è completamente impermeabile contro gli agenti atmosferici).

Specifiche e funzioni

La Reolink Argus 2E è una IP camera Wire Free, ciò sta a significare che non sarà necessario collegarla fisicamente al router di casa, ma sfrutterà connettività WiFi, in particolare monobanda a 2.4GHz. La connessione è sempre stata precisa, stabile ed abbastanza rapida.

Allo stesso modo integra una batteria da 5200mAH, non sarà necessario mantenerla collegata ad una presa a muro, l’autonomia senza pannello solare è più che soddisfacente, infatti la potrete utilizzare per mesi e mesi prima di doverla ricaricare (dipendentemente da quante volte si riattiverà per memorizzare i movimenti). Una volta scarica, sarà necessario rimuoverla dall’alloggiamento e collegarla interamente alla presa a muro, non sono presenti un caricabatterie o una basetta particolare.

Come tante altre IP camere, anche la Reolink Argus 2E non ha una memoria interna, al momento il servizio cloud dell’azienda non è disponibile in Italia, per questo motivo l’unico modo per sfruttarla appieno consisterà nell’inserimento di una microSD (fino ad un massimo di 128GB) nell’apposito alloggiamento presente appena sotto il sensore anteriore.

Questi è un CMOS con possibilità di registrazione video fino in FullHD a 1080p a 15 frame al secondo, con formato H.264. La qualità complessiva è più che buona, siamo perfettamente in linea con le aspettative per un prodotto di tale fascia di prezzo, i dettagli, la nitidezza ed i colori sono più che sufficienti. L’angolo di visione di 120° è molto ampio, ricordando che sarà possibile anche effettuare zoom digitale 6X. E’ presente anche la modalità notturna, grazie ai 6 led ad infrarossi sarà possibile vedere al buio fino ad una distanza di 10 metri, con una qualità in linea con le nostre aspettative.

Sul corpo della Reolink Argus 2E sono stati posizionati microfono ed altoparlante, per una gestione a 2 vie, con resa molto gracchiante alle alte frequenze, ma senza peculiarità o negatività da segnalare. Il prodotto è completamente impermeabile, con certificazione IP65.

Applicazione ufficiale

1 di 5

L’applicazione ufficiale è compatibile con Android e IOS, è relativamente ben fatta, l’interfaccia è fluida, intuitiva e facilmente comprensibile, sebbene la traduzione non sia il suo punto forte, in quanto molto spesso abbiamo notato errori anche degni di nota.

1 di 5

Le funzioni raggiungibili non si discostano dai prodotti di questo tipo, la rilevazione dei movimenti è affidabile, è possibile regolare la sensibilità, riducendo i falsi allarmi (ad esempio di oggetti che oscillano davanti al sensore), le notifiche vengono ricevute tempestivamente, non necessitano di intervalli temporali dal movimento alla ricezione, senza però avere la possibilità di impostare un determinato orario in cui riceverle, per terminare con la possibilità di accenderla e spegnerla.

Reolink Argus 2E: conclusioni

Reolink Argus 2E è un’ottima IP camera da esterno, che offre all’utente la possibilità di accedere a tutte le funzioni standard di un prodotto relativamente economico, con alcuni plus non da poco. La batteria ha una autonomia quasi infinita, grazie anche al pannello solare venduto a parte, ha dimensioni relativamente ridotte ed una buona qualità del sensore. Il prezzo di 114 euro in kit è più che adeguato, dato il fatto che comunque su Amazon molto spesso la si può trovare in offerta.