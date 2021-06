Secondo un gruppo di scienziati, una semplice analisi del sangue in grado di rilevare oltre 50 tipi di cancro sarà presto implementata come un test di screening. Ancora in fase di sperimentazione, è rivolto ad un pubblico con un alto rischio di malattia, comprese persone di età pari o superiore ai 50 anni.

Sembrerebbe essere in grado di diagnosticare molti tipi di malattie difficili da identificare nelle fasi iniziali come il tumore alla testa, collo, ovaio e alcuni tumori del sangue. I risultati dello studio dimostrano quanto questo test sia preciso e sia in grado di rilevare il cancro dai primi sintomi.

Cancro, un’analisi del sangue potrebbe aiutare a prevenire la malattia

Il test, sviluppato dalla società statunitense Grail, cerca cambiamenti chimici in frammenti di codice genetico, DNA privo di cellule, che fuoriescono dai tumori nel flusso sanguigno. Funziona esaminando il DNA che viene versato dai tumori e trovato in circolo nel sangue. Più specificamente, si concentra sui cambiamenti chimici di questo DNA, noti come modelli di metilazione.

Gli scienziati hanno analizzato le prestazioni del test in 2.823 persone con la malattia e 1.254 persone senza. Ha identificato correttamente quando il cancro era presente nel 51,5% dei casi, in tutte le fasi della malattia. Nei tumori solidi, come i tumori esofagei, epatici e pancreatici, la capacità di generare un risultato positivo del test era il doppio rispetto a quella dei tumori, come seno, tumori dell’intestino, del collo dell’utero e della prostata.

La capacità complessiva di generare un risultato positivo del test nei tumori del sangue, come il linfoma e il mieloma, è stata del 55,1%. Il test ha identificato correttamente anche il tessuto in cui si trovava il cancro nel corpo nell’88,7% dei casi. Trovare il cancro in anticipo è una delle opportunità più significative che abbiamo per ridurre il peso del cancro. Questi dati suggeriscono che il test potrebbe avere un profondo impatto su come viene rilevato il cancro e, in definitiva, sulla salute pubblica.

I falsi positivi sono bassi, il che è importante in quanto ciò eviterà diagnosi errate. Per alcuni tipi di tumore più comuni il test ha anche rilevato tumori molto piccoli, che potrebbero essere potenzialmente curati. Questo ultimo studio fornisce ulteriori prove che esami del sangue come questo potrebbero aiutare a trovare tre quarti dei tumori in una fase iniziale.

Foto di Colin Behrens da Pixabay