Come ben sappiamo, un giorno sul nostro pianeta dura 24 ore, o più precisamente 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Questo è esattamente quanto tempo impiega il nostro mondo a girare su se stesso. Di solito pensiamo a tale attività come una delle costanti della nostra vita. Tuttavia, sembra che la Terra possa girare sempre più velocemente.

Secondo i dati del portale TimeandSpace, solo nel 2020 la Terra è stata in grado di accelerare il proprio tempo di rotazione di circa 0,5 secondi. In altre parole, l’anno scorso i giorni erano di 0,5 secondi più veloci rispetto agli anni precedenti. Allo stesso modo, sembra che non ci fosse stata un’accelerazione del genere dal 1973. Ma, a differenza di quell’anno, sembra che il trend del 2020 avrà una continuazione durante il presente 2021.

La Terra gira sempre più velocemente

Secondo i dati recentemente registrati, solo nel corso del 2020 il record di velocità di rotazione è stato battuto 28 volte. In altre parole, la Terra ha girato molto più velocemente della media durante l’ultimo anno. Uno dei momenti più iconici è stato quando, il 19 luglio, un giorno solare – segnato da orologi atomici – è stato misurato più di 1.4602 millisecondi in meno dei soliti 86.400.

Gli orologi atomici misurano la velocità della Terra utilizzando come misura la posizione di diversi oggetti nello spazio. Per questo motivo sono i più precisi quando si tratta di segnare la rotazione del pianeta, la sua velocità e durata. Tutto poiché vengono aggiornati in tandem con i cambiamenti nello spazio, generando la scala del tempo atomico internazionale (TAI).

Il 2021 ha continuato con una tale tendenza. Un dettaglio che non solo è stato individuato ma potrebbe accentuarsi nei prossimi decenni grazie ad aggravanti. Tra questi, abbiamo alcuni eventi come il riscaldamento globale, lo scioglimento delle calotte polari, i cambiamenti nel comportamento dell’oceano o dell’atmosfera, l’erosione delle montagne e persino modifiche nell’attività del nucleo terrestre.

Presto smetteremo di aggiungere e inizieremo a sottrarre tempo

Confrontando la scala TAI con il Tempo Universale (UT1), preso dal tempo solare, il Servizio Internazionale per i Sistemi di Rotazione e Riferimento della Terra (IERS) può notare le differenze nella rotazione della Terra. Grazie ad esse, l’organizzazione con sede a Parigi, in Francia, può osservare le tendenze del movimento del nostro pianeta.

Ora, quando c’è una discrepanza, come un “secondo perso” nella rotazione terrestre, viene aggiunta la cifra del “secondo intercalare” per compensare il ritardo misurato. Da quando è stata creata una tale misura, il tempo della Terra è stato aggiustato 27 volte. Un tale conteggio avrebbe potuto continuare a salire, ma dopo il 2020 è improbabile. Infatti, se il trend di accelerazione continuerà nel 2021 e negli anni a venire, presto dovremo iniziare a sottrarre i “secondi bisestili” invece di sommarli. Quindi, gli orologi del mondo devono iniziare a restare indietro di un secondo per rimanere sincronizzati con l’ora del pianeta.

In che modo un simile cambiamento potrebbe influenzarci?

In generale, la Terra che ha giorni in meno di pochi millisecondi non sarà un grosso problema per noi. Infatti, è improbabile che potremmo notarne la differenza. Tuttavia, altri elementi che richiedono precisione come computer di terra, apparecchiature di comunicazione e satelliti nello spazio potrebbero essere danneggiati. Pertanto, è necessario prepararli in anticipo per il cambiamento in modo che non ci siano rischi di errori.

Pertanto, alcune aree del mondo scientifico sono contrarie all’uso dei suddetti “secondi intercalari”. Dal loro punto di vista, un modo più efficace per affrontare il problema potrebbe essere quello di lasciare che il tempo si accumuli fino a quando non si verifica una differenza significativa (ad esempio 1 ora, ad esempio).

Perché non sentiamo la Terra girare sempre più velocemente?

Se la Terra iniziasse a girare più velocemente, potremmo sentire la differenza. Tuttavia, l’effetto non è ancora così evidente, poiché le modifiche vengono gestite nel campo dei millisecondi.

Ma anche se la differenza fosse più evidente, è improbabile che la “sentiremmo” sulla Terra. Sì, potremmo notare i giorni o le notti più brevi, ma non avremmo nessuna sensazione che ci permetta di mettere in relazione un evento con un altro. Tutto perché, mentre il pianeta accelera la sua rotazione, noi aumentiamo il ritmo con esso. Quindi, rimanendo a velocità uguali e stabili, la nostra routine non viene disturbata.