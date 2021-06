Il turismo spaziale prende il volo con Virgin Galactic. La compagnia del miliardario Richard Branson, al comando dell’impero Virgin, ha finalmente ricevuto l’approvazione dalla Federal Aviation Administration (FAA). La compagnia ha dunque via libera per il trasporto di passeggeri nello spazio, animando ancora di più la già sfrenata corsa ai voli spaziali commerciali e al turismo spaziale.

Con la sua approvazione la FAA amplia la licenza di operatore di trasporto spaziale commerciale dell’azienda per consentire il trasporto di persone sui suoi voli spaziali. Ad annunciarlo è la stessa Virgin Galactic che ha anche annunciato di aver completato un’ampia revisione dei dati raccolti dal suo volo di prova del 22 maggio e confermando il raggiungimento, con pieni voti, di tutti gli obiettivi di volo.

La Virgin Galactic prende il volo nella corsa ai viaggi spaziali commerciali

L’adeguamento alla licenza di operatore di Virgin Galactic, che la Società detiene dal 2016, segna la prima volta che la FAA ha concesso in licenza una linea spaziale per il trasporto di persone. Inoltre la risposta affermativa della FAA, giunge in un momento delicato per la società, data la spietata concorrenza della Blue Origin, di Jeff Bezos e della SpaceX, di Elon Musk.

Michael Colglazier, amministratore delegato di Virgin Galactic, si è dichiarato entusiasta e soddisfatto dei risultati, che premiano le procedure che la compagnia ha scelto di seguire. “Siamo incredibilmente soddisfatti dei risultati del nostro volo di prova più recente, che ha raggiunto i nostri obiettivi di test di volo dichiarati. Il volo si è svolto in modo impeccabile e i risultati dimostrano la sicurezza e l’eleganza del nostro sistema di volo. L’approvazione odierna da parte della FAA della nostra licenza di lancio commerciale completa, insieme al successo del nostro volo di prova del 22 maggio, ci dà fiducia mentre procediamo verso il nostro primo volo di prova con equipaggio completo quest’estate”, queste le parole di Colglazier.

Ph. Credit: Virgin Galactic