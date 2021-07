Gli sconti di Amazon non si arrestano mai. Se siete alla ricerca di qualche prodotti hi-tech all’avanguardia, il noto e-commerce è il posto migliore per portarselo a casa a prezzo ridotto. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutte le migliori proposte del giorno.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: ecco i migliori sconti hi-tech del giorno

Apple Watch Series 6 , smartwatch con cassa in alluminio grigio siderale da 40mm, cinturino sport, display always-on, performante processore S6, funzione ECG, monitoraggio del battito cardiaco, monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, adatto al monitoraggio di diversi sport. É in promozione a soli 389,90 euro , invece di 439,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartwatch con cassa in alluminio grigio siderale da 40mm, cinturino sport, display always-on, performante processore S6, funzione ECG, monitoraggio del battito cardiaco, monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, adatto al monitoraggio di diversi sport. É in promozione a soli , invece di 439,00 euro. – Lefant T-700 , robot aspirapolvere lavapavimenti, silenzioso, sensore di arresto delle cadute, controllo da app o tramite Alexa, ideale per la pulizia domestica e la rimozione dei peli degli animali. In promozione a soli 259,99 euro , invece di 309,99 euro. ( sconto extra di 80,00 euro selezionando il coupon all’interno della pagina del prodotto) – LINK PER L’ACQUISTO

, robot aspirapolvere lavapavimenti, silenzioso, sensore di arresto delle cadute, controllo da app o tramite Alexa, ideale per la pulizia domestica e la rimozione dei peli degli animali. In promozione a soli , invece di 309,99 euro. ( selezionando il coupon all’interno della pagina del prodotto) – Aoslen, cuffie Bluetooth 5.0 , senza fili, impermeabili con certificazione IPX6, accoppiamento automatico, compatibili sia con device Android che iOS, controlli touch, microfoni stereo 3D. In promozione a soli 19,99 euro , invece di 39,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, senza fili, impermeabili con certificazione IPX6, accoppiamento automatico, compatibili sia con device Android che iOS, controlli touch, microfoni stereo 3D. In promozione a soli , invece di 39,99 euro. – Apple MacBook Air con processore M1, modello 2020, display LCD da 13 pollici, performante chip Apple M1, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID, sistema operativo macOS. Colorazione grigio siderale in promozione a soli 999,00 euro, invece di 1159,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com