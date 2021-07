Starlink è pronta a fornire Internet in tutto il mondo in poche settimane

La rete satellitare Starlink, di proprietà del noto Elon Musk, è sulla buona strada per trasmettere Internet a banda larga in tutto il mondo, tranne che nelle regioni polari, entro agosto, quindi nel giro di poche settimane, sorprendendo praticamente tutti. Finora Space Exploration Technologies Corp. ha lanciato più di 1.500 satelliti e ha operazioni Starlink in circa una dozzina di paesi, ha detto Musk durante una presentazione recente. Costa molto. L’investimento totale di SpaceX nella rete sarà compreso tra $5 miliardi e $10 miliardi prima che il flusso di cassa sia positivo, ha affermato.

La rete satellitare Starlink e i suoi obiettivi

A lungo termine potrebbero essere necessari circa 20 o 30 miliardi di dollari per mantenere la posizione competitiva di Starlink, ha aggiunto Musk. “Il nostro obiettivo non è fallire”, ha scherzato, riferendosi alle spese molto elevate. “Il primo passo per Starlink è non andare in bancarotta. Se riusciamo a non andare in bancarotta, sarà fantastico e da lì possiamo andare avanti”.

SpaceX mira a offrire banda larga fino al 5% della popolazione mondiale dove le reti in fibra e wireless convenzionali non possono raggiungere. Musk ha detto di aver firmato due accordi con gli operatori di telecomunicazioni dei “principali paesi” ma non ha ancora potuto nominarli ed è in trattative con altri. Starlink fornirà le cosiddette spine “data back haul” per le loro reti. La rete satellitare attualmente sposta circa 30 terabit di dati al secondo ed Elon ha affermato di puntare a una latenza dell’utente, o tempo di risposta della rete, inferiore a 20 millisecondi.